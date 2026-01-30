Главное

Замминистра Стасишин открыл новую дорогу на юге Волгограда«Сверху» дали «зелёный свет»: волгоградцы рассказали о нежелании проверяющих приглушить снегогенераторы на Горной полянеВ Александро-Невском соборе Крещение встретили сотни волгоградцев: фотоВ Волжском в январе резко вырастет плата за отоплениеРегиональные выплаты после терактов ВСУ планируют утвердить в Волгограде

Актуально

«Будешь психом или сядешь»: 18-летнего волгоградца отправили в СИЗО за потасовку в школе 3-летней давности

168 пробоин и следы запекшейся крови: найденная в Сталинграде шинель помогла узнать о подвиге генерала Глазкова

Опасные связи: экс-главред «Маяка» Котово получила 8 лет колонии за взятку от олигарха Качуровского

Федеральные новости

 Госдума одобрила законопроект о праве ФСБ временно отключать стационарный интернет
Госдума сегодня, 27 января, в первом чтении одобрила законопроект, который дает право отключать мобильный и стационарный интернет, а также телефонную связь, передает РБК.  Поправки в...
 Расследование гибели новорожденного в роддоме Ростова взял на контроль Бастрыкин
Расследование причин гибели новорожденного в роддоме Ростова-на-Дону в декабре 2025 года взял на личный контроль глава СК России Александр Бастрыкин. Мать ребенка настаивает на том, что смерть наступила в...
Спорт

Волгоградский теннисист вышел в четвертьфинал турнира в Шарм-эш-Шейхе

Спорт 30.01.2026 08:18
0
30.01.2026 08:18


В четверг, 29 января, во втором круге одиночного разряда турнира серии «Фьючерс» в Египте 28-летний волгоградец Кирилл Киватцев (572-ое место мирового рейтинга) играл против 23-летнего американца Билли Суареса (1086). Как и в первом круге, волгоградцу вновь пришлось играть три сета, и снова матч завершился его победой. Проиграв первую партию, волгоградец более чем уверенно взял две следующие и выиграл матч – 4:6, 6:1, 6:0. Киватцев был сильнее во всех компонентах игры, в том числе – 11:3 по эйсам.

30 января  в четвертьфинале турнира против Киватцева будет играть 20-летний британец, прошедший через сито квалификации, Люк Хупер (1350). Ранее они в официальных матчах не встречались.

Фото из личного архива Кирилла Киватцева


Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Спорт
30.01.2026 11:00
Спорт 30.01.2026 11:00
Комментарии

0
Далее
Спорт
30.01.2026 08:18
Спорт 30.01.2026 08:18
Комментарии

0
Далее
Спорт
28.01.2026 19:59
Спорт 28.01.2026 19:59
Комментарии

0
Далее
Спорт
28.01.2026 12:33
Спорт 28.01.2026 12:33
Комментарии

0
Далее
Спорт
28.01.2026 11:35
Спорт 28.01.2026 11:35
Комментарии

0
Далее
Спорт
27.01.2026 15:05
Спорт 27.01.2026 15:05
Комментарии

0
Далее
Спорт
27.01.2026 14:32
Спорт 27.01.2026 14:32
Комментарии

0
Далее
Спорт
27.01.2026 14:02
Спорт 27.01.2026 14:02
Комментарии

0
Далее
Спорт
27.01.2026 10:18
Спорт 27.01.2026 10:18
Комментарии

0
Далее
Спорт
26.01.2026 15:33
Спорт 26.01.2026 15:33
Комментарии

0
Далее
Спорт
26.01.2026 13:15
Спорт 26.01.2026 13:15
Комментарии

0
Далее
Спорт
26.01.2026 11:17
Спорт 26.01.2026 11:17
Комментарии

0
Далее
Спорт
26.01.2026 06:03
Спорт 26.01.2026 06:03
Комментарии

0
Далее
Спорт
25.01.2026 20:36
Спорт 25.01.2026 20:36
Комментарии

0
Далее
Спорт
25.01.2026 19:40
Спорт 25.01.2026 19:40
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

12:14
В Волгограде пенсионерка получила ожоги из-за загоревшегося обогревателяСмотреть фотографии
12:03
Дело об организации порностудий в Волгограде передали в судСмотреть фотографии
11:12
Многодетная волгоградка выиграла 1 миллион в лотереюСмотреть фотографии
11:10
На севере Волгограда 19-летняя погибла, врезавшись в столбСмотреть фотографии
11:00
Слуцкий и Веретенников попали в крупный скандал китайского футболаСмотреть фотографии
10:54
«Красный октябрь» повышает качество продукции благодаря модернизации обрабатывающего оборудованияСмотреть фотографии
10:30
В Волгограде 1 февраля на 7 часов перекроют Нулевую продольнуюСмотреть фотографии
10:23
Силовики предотвращают условный теракт на линии СТ в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:06
Экскурсионная электричка отвезет волгоградцев в Сарепту 31 январяСмотреть фотографии
09:51
Московский снегопад изменил расписание самолетов в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:47
Рыбака под Ростовом зажало ледяными глыбамиСмотреть фотографии
09:21
Волгоградцы месяц мерзнут в аварийном общежитии техникумаСмотреть фотографииCмотреть видео
09:05
Агент СБУ получил 18 лет в Волгограде за сбор данных о средствах МО РФСмотреть фотографииCмотреть видео
08:18
Волгоградский теннисист вышел в четвертьфинал турнира в Шарм-эш-ШейхеСмотреть фотографии
08:10
Под Волгоградом проведут автопробег в честь Сталинградской победыСмотреть фотографии
07:53
В Волгограде 30 января первый раз пленят фельдмаршала ПаулюсаСмотреть фотографии
07:36
3 БПЛА сбили в соседних с волгоградским регионом областяхСмотреть фотографии
06:26
В РПН предупредили волгоградцев о риске заражения вирусной чесоткойСмотреть фотографии
06:11
Волгоградец выплатит 1 млн за сброс строительного хламаСмотреть фотографии
05:41
Раскрыт секрет рекордной яйценоскости волгоградских несушекСмотреть фотографии
22:39
Под Волгоградом МЧС закрыло саратовскую трассу из-за туманаСмотреть фотографии
21:37
Волгоградский врач разработал передовой метод диагностики онкобольныхСмотреть фотографии
20:59
76,5 тыс. волгоградцев старше 80 лет будут получать повышенные пенсииСмотреть фотографии
20:07
В Волгограде подрядчику УКС грозит срок за аферу с ремонтом ФАПов и медколледжаСмотреть фотографии
19:20
Арестованный глава облкомприроды Сивокоз в феврале может выйти на свободуСмотреть фотографии
18:48
Как в Волгограде открывали дорогу к «Долине» и над чем пошутил замминистра СтасишинСмотреть фотографии
18:17
Драка мужчин в Иловле попала на видео: один задержан, один в больницеСмотреть фотографииCмотреть видео
17:51
Новый маршрут в Волгограде связал центр города и микрорайон «Долина» застройщика DARSСмотреть фотографии
17:51
Островитянина с приступом доставили в Волгоград с Сарпинского на аэросаняхСмотреть фотографии
17:09
Волгоград оказался на пороге трехдневного обледененияСмотреть фотографии
 