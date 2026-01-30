Волгоградский теннисист вышел в четвертьфинал турнира в Шарм-эш-Шейхе

В четверг, 29 января, во втором круге одиночного разряда турнира серии «Фьючерс» в Египте 28-летний волгоградец Кирилл Киватцев (572-ое место мирового рейтинга) играл против 23-летнего американца Билли Суареса (1086). Как и в первом круге, волгоградцу вновь пришлось играть три сета, и снова матч завершился его победой. Проиграв первую партию, волгоградец более чем уверенно взял две следующие и выиграл матч – 4:6, 6:1, 6:0. Киватцев был сильнее во всех компонентах игры, в том числе – 11:3 по эйсам.