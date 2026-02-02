Главное

Замминистра Стасишин открыл новую дорогу на юге Волгограда «Сверху» дали «зелёный свет»: волгоградцы рассказали о нежелании проверяющих приглушить снегогенераторы на Горной поляне В Александро-Невском соборе Крещение встретили сотни волгоградцев: фото В Волжском в январе резко вырастет плата за отопление Региональные выплаты после терактов ВСУ планируют утвердить в Волгограде

Как в Волгограде открывали дорогу к «Долине» и над чем пошутил замминистра Стасишин

«Хочется счастья. Долгожданного и желанного»: как сложилась судьба знаменитого оператора, снявшего хронику Сталинградской битвы

«Будешь психом или сядешь»: 18-летнего волгоградца отправили в СИЗО за потасовку в школе 3-летней давности

 Поддержка участников СВО остается приоритетной в повестке Госдумы
Поддержка участников специальной военной операции и их родственников остается приоритетной в повестке Госдумы. Об этом высказался председатель парламента Вячеслав Володин.  – Поддержка участников СВО и их близких остается ключевым...
 Львова-Белова анонсировала появление в школах журналов конфликтов
Журналы конфликтов с учениками появятся в российских школах вслед за введением оценок за поведение. Об этом, как передает ИА «Высота 102», в эфире телеканала «Россия 1» сообщила...
Под Волгоградом после жалобы бойцов СВО пообещали не закрывать сельскую школу

02.02.2026
02.02.2026

В Серафимовичском районе Волгоградской области власти отреагировали на обращение бойцов СВО, возмутившихся планами оптимизировать школу в хуторе Клетско-Почтовский. Чиновники отрапортовали, что образовательное учреждение работает и продолжит работать в прежнем режиме.

- Школа работает в прежнем режиме — с тем же коллективом и педагогами. Как пояснили в районном отделе образования, вопрос реорганизации в настоящее время не рассматривается, — подчеркнули в облкомобразования.

Напомним, накануне в социальных сетях было опубликовано видеообращение бойцов СВО Николая В. и Александра Я. Мужчины вот уже четыре года воюют на передовой, однако неожиданно от близких узнали, что их родную школу в очередной раз пытаются закрыть. Ранее сельчане уже несколько раз отбивали образовательное учреждение у чиновников, однако новая попытка оказалась куда серьёзней и вынудила сельчан собирать коллективные обращения в вышестоящие органы власти.

Отметим, 30 января после общественного резонанса состоялась встреча главы района Татьяны Ильиной с жителями, на которой руководитель заявила, что на самом деле в планах властей лишь изменить юридический статус учреждения, и о закрытии хуторской школы речь не идёт. Однако волгоградцы уверены, что это лишь первый шаг к ликвидации образовательного учреждения.

Лента новостей

18:50
ЦГМС: морозы в Волгоградской области резко пойдут на спад с 7 февраляСмотреть фотографии
18:09
Нет денег на содержание: «Почта России» продаст круглый зал Главпочтамта с ЛенинымСмотреть фотографии
17:44
ИП из Москвы за 150 млн рублей обновит дорожную разметку в ВолгоградеСмотреть фотографии
17:10
Исполинский малыш: мальчик весом более 7 кг родился под ВолгоградомСмотреть фотографии
16:16
Депутаты ГД предложили с 1 июля вновь снизить пенсионный возрастСмотреть фотографии
15:48
Выставка тюльпанов откроется в Волгоградском ботсаду 7 февраляСмотреть фотографии
15:46
Волгоградца осудят за травмы школьницы на руинах котельнойСмотреть фотографии
15:21
Под Волгоградом 12-летний школьник умер от сердечного приступаСмотреть фотографии
15:07
Главу и бывшего зама облкомприроды оставили в московском СИЗОСмотреть фотографии
14:38
9 дронов ВСУ уничтожила ПВО 4 февраля в Волгограде и областиСмотреть фотографии
14:21
Под Волгоградом обнаружили свалку площадью 8 гектаровСмотреть фотографии
14:20
«Ротор» проверит силы в матче с казахстанским «Актобе»Смотреть фотографии
14:16
В Волгограде пересчитали дворы с ленивыми дворникамиСмотреть фотографии
13:46
В Волгоградской области дороги от снежного коллапса спасали 370 спецавтомобилейСмотреть фотографии
13:09
«Белый список» Минцифры 4 февраля пополнили новые сайты и сервисыСмотреть фотографии
12:49
Волгоградские заводчане приняли участие в III слете работающей молодежи ЮФОСмотреть фотографии
12:17
Сирены оповещения населения включат на автовокзале в ВолжскомСмотреть фотографии
12:06
В Волгограде и области отменена повторная беспилотная опасностьСмотреть фотографии
11:50
Волгоградские борцы заработали две путёвки в сборнуюСмотреть фотографии
11:32
Волгоградца задержали за продажу личных данных из баз операторов и банковСмотреть фотографииCмотреть видео
11:30
Андрей Бочаров потребовал от чиновников проверить отчёты УК о расчистке дворовСмотреть фотографии
11:10
«Хоть из окон выпрыгивай»: в Волгограде разорвавшаяся батарея отрезала выход из МКД на ул. ТаращанцевСмотреть фотографииCмотреть видео
10:41
В Волгограде сняли на видео спасение водителя из искорёженного грузовикаСмотреть фотографииCмотреть видео
10:40
В Волгограде нарушено движение трамваев №№2, 6 и 12Смотреть фотографии
10:37
Волгоградцам напомнили о штрафах за съемку атак БПЛАСмотреть фотографии
10:31
В Волгограде Росавиация сняла ограничения на работу аэропортаСмотреть фотографии
10:29
Волгоградцы рассказали о заветной сумме минимальной зарплатыСмотреть фотографии
10:13
Подозреваемый в махинациях с оборонзаказами экс-директор завода Хохлов освобожден под подпискуСмотреть фотографии
10:03
Жителя Волгоградской области осудили за оправдание терроризмаСмотреть фотографии
09:56
В Волгограде школьники спускались в укрытие из-за атаки БПЛАСмотреть фотографии
 