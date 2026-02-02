В Серафимовичском районе Волгоградской области власти отреагировали на обращение бойцов СВО, возмутившихся планами оптимизировать школу в хуторе Клетско-Почтовский. Чиновники отрапортовали, что образовательное учреждение работает и продолжит работать в прежнем режиме.

- Школа работает в прежнем режиме — с тем же коллективом и педагогами. Как пояснили в районном отделе образования, вопрос реорганизации в настоящее время не рассматривается, — подчеркнули в облкомобразования.

Напомним, накануне в социальных сетях было опубликовано видеообращение бойцов СВО Николая В. и Александра Я. Мужчины вот уже четыре года воюют на передовой, однако неожиданно от близких узнали, что их родную школу в очередной раз пытаются закрыть. Ранее сельчане уже несколько раз отбивали образовательное учреждение у чиновников, однако новая попытка оказалась куда серьёзней и вынудила сельчан собирать коллективные обращения в вышестоящие органы власти.

Отметим, 30 января после общественного резонанса состоялась встреча главы района Татьяны Ильиной с жителями, на которой руководитель заявила, что на самом деле в планах властей лишь изменить юридический статус учреждения, и о закрытии хуторской школы речь не идёт. Однако волгоградцы уверены, что это лишь первый шаг к ликвидации образовательного учреждения.