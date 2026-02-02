В Волгограде сегодня, 2 февраля, губернатор региона Андрей Бочаров вручил награды участникам специальной военной операции. Мероприятие, что символично, состоялось в день победы советских солдат в Сталинградской битве.
В Центральном концертном зале Волгоградской филармонии государственные награды из рук главы Волгоградской области Героя России приняли восемь военнослужащих, проявивших мужество и отвагу при выполнении задач СВО.
Указом Президента России Владимира Путина медалей «За отвагу» удостоены:
- подполковник Максим Бормотов,
- младший сержант Артем Шарапов,
- сержант Беслан Джапаров,
- сержант Евгений Савченко,
- рядовой Владислав Суханов.
- майор Сергей Иванченко,
- старший лейтенант Никита Залесов.
Фото: администрация Волгоградской области