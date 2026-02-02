



В Волгограде сегодня, 2 февраля, губернатор региона Андрей Бочаров вручил награды участникам специальной военной операции. Мероприятие, что символично, состоялось в день победы советских солдат в Сталинградской битве.





В Центральном концертном зале Волгоградской филармонии государственные награды из рук главы Волгоградской области Героя России приняли восемь военнослужащих, проявивших мужество и отвагу при выполнении задач СВО.

Указом Президента России Владимира Путина медалей «За отвагу» удостоены:

подполковник Максим Бормотов,

младший сержант Артем Шарапов,

сержант Беслан Джапаров,

сержант Евгений Савченко,

рядовой Владислав Суханов.

майор Сергей Иванченко,

старший лейтенант Никита Залесов.

Медалями «За храбрость» II степени награждены:Медаль Суворова Андрей Бочаров вручил младшему сержанту Виталию Петрушкову.

Фото: администрация Волгоградской области