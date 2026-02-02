Волгоградцам начнут блокировать карты Visa и Mastercard





Волгоградцы уже в ближайшие месяцы могут лишится возможности расплачиваться за товары и услуги карточками Visa и Mastercard. Блокировать операции будет Центробанк России. Соответствующие полномочия регулятору планируют предоставить депутаты Госдумы.

По данным парламентариев, несмотря на прекращение в 2022 году выпуска новых карт, подключённых к данным платёжным системам, порядка 20% россиян по-прежнему используют устаревший «пластик». Однако это сопряжено с рисками безопасности.

- Предлагается дать полномочия Центральному банку, чтобы некоторые виды этих Visa и Mastercard не могли использоваться для оплаты товаров и услуг. Дело в том, что в 2022 году платежные системы ушли из России. Для того чтобы не создавать проблемы для наших граждан, Центральный банк принял решение, позволяющее использовать их карты в рамках нашего правового пространства. И люди могли использовать эти инструменты, да и сейчас могут использовать, хотя срок действительности многих из этих карт уже истек, поскольку он, как правило, измеряется тремя годами, - приводят слова председателя комитета Госдумы по финрынку Анатолия Аксакова журналисты «Парламентской газеты».

Отметим, в настоящее время порядок ограничения использования карт разрабатывается. Парламентарии рекомендовали ЦБ РФ сделать блокировку поэтапной, чтобы минимизировать неудобства для рядовых граждан.

Фото из архива ИА «Высота 102»