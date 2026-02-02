Главное

По современным стандартам: в Волгограде модернизируют ключевые энергообъектыЗамминистра Стасишин открыл новую дорогу на юге Волгограда«Сверху» дали «зелёный свет»: волгоградцы рассказали о нежелании проверяющих приглушить снегогенераторы на Горной полянеВ Александро-Невском соборе Крещение встретили сотни волгоградцев: фотоВ Волжском в январе резко вырастет плата за отопление

Актуально

Как в Волгограде открывали дорогу к «Долине» и над чем пошутил замминистра Стасишин

«Хочется счастья. Долгожданного и желанного»: как сложилась судьба знаменитого оператора, снявшего хронику Сталинградской битвы

«Будешь психом или сядешь»: 18-летнего волгоградца отправили в СИЗО за потасовку в школе 3-летней давности

Федеральные новости

 Львова-Белова анонсировала появление в школах журналов конфликтов
Журналы конфликтов с учениками появятся в российских школах вслед за введением оценок за поведение. Об этом, как передает ИА «Высота 102», в эфире телеканала «Россия 1» сообщила...
 В России непроизводителям запретили экспортировать бензин до лета
31 января правительство России сообщило о введении на полгода запрета на экспорт бензина, дизеля и другого топлива для тех, кто не занимается производством этой продукции.  ...
Общество

В Волгограде Минобороны передало боевые трофеи для музея СВО

Общество 02.02.2026 18:51
0
02.02.2026 18:51


2 февраля в Триумфальном зале музея-заповедника «Сталинградская битва» состоялась торжественная церемония передачи боевых трофеев. Командование шести объединений Южного военного округа подготовило предметы, захваченные на позициях противника. Они пополнят экспозицию создаваемого в регионе музея СВО.


В будущую выставочную коллекцию вошли нашивки, эмблемы и знаки отличия ВСУ, образцы оружия стран НАТО, а также личные документы украинских бойцов.

В мероприятии принял участие замгубернатора Волгоградской области Валерий Бахин, а также врио заместителя командующего войсками ЮВО по военно-политической работе полковник Михаил Досугов, представители ветеранских организаций, активисты ОНФ и члены «Юнармии».

Отметим, о планах по созданию музея ранее объявил губернатор Андрей Бочаров. Он должен появиться у подножья Мамаева кургана вместе с народным памятником в честь подвига бойцов специальной военной операции по защите Донбасса.

Фото: администрация Волгоградской области

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
02.02.2026 19:01
Общество 02.02.2026 19:01
Комментарии

0
Далее
Общество
02.02.2026 18:51
Общество 02.02.2026 18:51
Комментарии

0
Далее
Общество
02.02.2026 18:28
Общество 02.02.2026 18:28
Комментарии

0
Далее
Общество
02.02.2026 17:53
Общество 02.02.2026 17:53
Комментарии

0
Далее
Общество
02.02.2026 17:49
Общество 02.02.2026 17:49
Комментарии

0
Далее
Общество
02.02.2026 17:01
Общество 02.02.2026 17:01
Комментарии 0

0
Далее
Общество
02.02.2026 16:59
Общество 02.02.2026 16:59
Комментарии

0
Далее
Общество
02.02.2026 16:17
Общество 02.02.2026 16:17
Комментарии

0
Далее
Общество
02.02.2026 15:57
Общество 02.02.2026 15:57
Комментарии

0
Далее
Общество
02.02.2026 15:49
Общество 02.02.2026 15:49
Комментарии 0

0
Далее
Общество
02.02.2026 15:34
Общество 02.02.2026 15:34
Комментарии

0
Далее
Общество
02.02.2026 15:16
Общество 02.02.2026 15:16
Комментарии 0

0
Далее
Общество
02.02.2026 14:30
Общество 02.02.2026 14:30
Комментарии

0
Далее
Общество
02.02.2026 14:18
Общество 02.02.2026 14:18
Комментарии

0
Далее
Общество
02.02.2026 14:16
Общество 02.02.2026 14:16
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

19:01
О СанПиНе не слышали? В Волгограде решили узаконить скандальную автомойку под окнами МКДСмотреть фотографииCмотреть видео
18:57
Соревнования по футболу «Сталинградская битва»: итоги 2-го тураСмотреть фотографии
18:51
В Волгограде Минобороны передало боевые трофеи для музея СВОСмотреть фотографии
18:28
80-метровые Сталинградскую и Георгиевскую ленты развернули на Мамаевом курганеСмотреть фотографииCмотреть видео
17:53
Бочаров в годовщину Сталинградской Победы вручил награды участникам СВОСмотреть фотографии
17:49
«Что-то подморозило»: в Малых Чапурниках у жителей следом за водой пропало теплоСмотреть фотографииCмотреть видео
17:01
Волгоградские нефтяники почтили память защитников СталинградаСмотреть фотографии
16:59
Под Волгоградом после жалобы бойцов СВО пообещали не закрывать сельскую школуСмотреть фотографии
16:17
Волгоградские студенты соревнуются в управлении БПЛАСмотреть фотографии
15:34
Волгоградцам начнут блокировать карты Visa и MastercardСмотреть фотографии
15:16
Металлурги почтили подвиг защитников СталинградаСмотреть фотографии
15:11
Под Волгоградом несколько сёл обесточены из-за повреждения 20 опор ЛЭПСмотреть фотографии
14:30
«Сталинград для гитлеровцев – только цветочки»: как освобожденный город отметил победу в грандиозной битве на ВолгеСмотреть фотографии
14:18
Волгоградские энергетики вернули свет половине жителей, пострадавших от непогодыСмотреть фотографии
14:16
Губернатор и силовики возложили цветы на могилу маршала Чуйкова в ВолгоградеСмотреть фотографии
13:29
Волгоградка Гатицкая обновила лучший результат сезона в России в коротком спринтеСмотреть фотографии
13:12
УФСБ рассекретило архивы о подвигах НКВД в СталинградеСмотреть фотографии
12:48
Суд оставил в СИЗО обвиняемого в серии вымогательств блогера УльяноваСмотреть фотографии
12:40
Прокуратура обжалует приговор экс-инженеру «Концессий» Дмитрию ЛебедевуСмотреть фотографии
12:27
«Выстрел памяти» и орудий ЗИС-3 прогремел на Мамаевом курганеСмотреть фотографии
11:59
Троих молодчиков предали суду за зверское избиение мужчины в «Магните» под ВолгоградомСмотреть фотографии
11:42
В Волгограде экс-инженер «Концессий» осуждён за гибель людей на КНССмотреть фотографии
11:29
Композитор Пахмутова поздравила волгоградцев с Днем Победы в Сталинградской битвеСмотреть фотографии
11:22
Водитель легковушки разбился на обледенелой трассе под ВолгоградомСмотреть фотографии
11:19
В Волгоградской области цены на вторичку за год выросли на 6,9%Смотреть фотографии
10:38
С марта изменятся срок оплаты ЖКУ в Волгограде и областиСмотреть фотографии
10:22
Андрей Бочаров у Вечного огня почтил память защитников СталинградаСмотреть фотографии
09:45
Львова-Белова анонсировала появление в школах журналов конфликтовСмотреть фотографии
09:45
В Волгограде мэрия сообщила о ночном сражении коммунальщиков с гололёдомСмотреть фотографии
09:02
БПЛА ВСУ атаковали соседние с Волгоградской областью регионыСмотреть фотографии
 