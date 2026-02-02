В Волгограде Минобороны передало боевые трофеи для музея СВО





2 февраля в Триумфальном зале музея-заповедника «Сталинградская битва» состоялась торжественная церемония передачи боевых трофеев. Командование шести объединений Южного военного округа подготовило предметы, захваченные на позициях противника. Они пополнят экспозицию создаваемого в регионе музея СВО.





В будущую выставочную коллекцию вошли нашивки, эмблемы и знаки отличия ВСУ, образцы оружия стран НАТО, а также личные документы украинских бойцов.

В мероприятии принял участие замгубернатора Волгоградской области Валерий Бахин, а также врио заместителя командующего войсками ЮВО по военно-политической работе полковник Михаил Досугов, представители ветеранских организаций, активисты ОНФ и члены «Юнармии».

Отметим, о планах по созданию музея ранее объявил губернатор Андрей Бочаров. Он должен появиться у подножья Мамаева кургана вместе с народным памятником в честь подвига бойцов специальной военной операции по защите Донбасса.

Фото: администрация Волгоградской области