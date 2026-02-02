Главное

 Львова-Белова анонсировала появление в школах журналов конфликтов
Журналы конфликтов с учениками появятся в российских школах вслед за введением оценок за поведение. Об этом, как передает ИА «Высота 102», в эфире телеканала «Россия 1» сообщила...
 В России непроизводителям запретили экспортировать бензин до лета
31 января правительство России сообщило о введении на полгода запрета на экспорт бензина, дизеля и другого топлива для тех, кто не занимается производством этой продукции.
Под Волгоградом несколько сёл обесточены из-за повреждения 20 опор ЛЭП

02.02.2026 15:11
В Котовском районе Волгоградской области восемь населенных пунктов остались без электричества из-за повреждения опор ЛЭП и изоляторов, а также обрывов проводов.

Как сообщил 2 февраля глава района Олег Кузьмин, света частично нет в селе Мокрая Ольховка, а также полностью обесточены населенные пункты Крячки, Неткачи, Тарасово, Дорошево, Перещепное, Коростино и Племхоз. Восстановительные работы проводят аварийные бригады, в том числе из соседних районов.

- На сегодня запланировано подключение электроснабжения от резервных источников в сёлах Коростино и Племхоз. На участке между сёлами Мокрая Ольховка и Перещепное сложилась наиболее неблагоприятная обстановка на линиях электропередач – повреждено более 20 опор. Ведётся расчистка подъездных путей к ЛЭП для устранения повреждений, - сообщил глава района.

По его словам, все социальные объекты, такие как школы, больницы и детские сады обеспечены электроэнергией с помощью резервных источников.

Ранее в компании «Россети Юг» сообщили о восстановлении электроснабжения 50% потребителей, обесточенных в результате непогоды. Нарушение электроснабжения произошло из-за сильных гололедных образований на проводах ЛЭП в населенных пунктах Дубовского, Котовского, Камышинского, Старополтавского и Палласовского районов. 

На данный момент в Котовском районе Волгоградской области ведутся работы по устранению технологического нарушения на линии электропередачи, питающей село Мокрая Ольховка, где обесточена часть бытовых потребителей. Все остальные населенные пункты полностью подключены к электроснабжению, - сообщили в компании «Россети Юг».

