Металлурги почтили подвиг защитников Сталинграда





Сегодня на волгоградском металлургическом заводе «Красный октябрь» состоялись торжественные мероприятия, посвященные 83-й годовщине разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. Более 150 человек – работники, ветераны предприятия, представители профсоюзной организации и Молодежного комитета – возложили цветы к мемориалам, почтили память героев минутой молчания.

Традиционно главным событием стал митинг у руин Центральной заводской лаборатории (ЦЗЛ) – одного из трех зданий Волгограда, сохраненных для потомков в том виде, в котором их оставила война.

– Собравшись у этого знакового для каждого из нас места, мы выражаем безмерную благодарность всем, кто бесстрашно защищал завод и город, кто самоотверженным трудом приближал долгожданную Победу, – обратился к присутствующим директор по экономике и финансам Валерий Бурых. – Память об их подвигах мы оберегаем в своих сердцах, передаем молодому поколению заводчан почтение к священной земле, где вершилась судьба всей нашей страны.





Особые слова благодарности были обращены к ветеранам предприятия, среди которых – члены ассоциации «Дети военного Сталинграда» и труженики тыла.

Участницу Сталинградской битвы – Александру Семеновну Машкову, которая в минувшем году отметила 100-летний юбилей, – поздравили дома. Александра Семеновна в 17 лет ушла на фронт санитаркой, затем служила медсестрой, в составе полевого передвижного госпиталя дошла до Берлина. В послевоенные годы более двадцати лет она проработала на «Красном октябре».





Завершился митинг минутой молчания и торжественной церемонией возложения венка и цветов к руинам ЦЗЛ.

По традиции мероприятия также прошли и у других значимых для заводчан мемориалов: у знака-стелы воинам 39-й гвардейской дивизии, памятника «Лог смерти» – места ожесточенных боев воинов 95-й стрелковой дивизии, памятника-могилы Ольги Ковалевой, братской могилы на проспекте Металлургов, а также на территории мемориального комплекса «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане.



