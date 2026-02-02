Волгоградские студенты соревнуются в управлении БПЛА





В Волгограде к празднованию 83-летия победы в Сталинградской битве приурочили студенческие состязания по управлению дронами.

Как сообщили в администрации региона, в соревнованиях принимают участие команды Волгоградского колледжа управления и новых технологий имени Ю. Гагарина, Волжского политехнического техникума, Ленинского агропромышленного техникума, Городищенской школы №2, Волгоградского технического колледжа, отряда «Бессмертный Сталинград», центра перспективных беспилотных технологий «Рубикон».

Соревнования проходят в трех дисциплинах: «Тестирование», «Симулятор» и «Трасса».

– В числе участников – будущие бойцы, которые проходят отбор в войска БАС. Например, студент Ленинского агропромышленного колледжа Олег Мищенко, изъявивший желание подписать контракт и служить в Войсках беспилотных систем, созданных в структуре Вооруженных Сил России, – сообщили в обладмине.

По словам самого Олега, служба Родине для него – это долг.

– Война сейчас технологичная идет – дронами, поэтому надо учиться и помогать нашей Родине. Для тех, кто задумал подписать контракт, я хочу сказать, что самое главное – это иметь цель и не бояться, – отметил молодой человек.

В Волгоградской области, напомним, идет активный набор в подразделения беспилотных систем. По вопросам заключения контракта необходимо обратиться в пункт отбора по адресу ул. Советская, 25, а также в военный комиссариат по месту жительства или в местную администрацию.

Новобранцам гарантируют максимальную выплату в размере 2,1 млн рублей. Студентам на время действия контракта предоставляется академический отпуск. Важно, что обучение управлению БПЛА дает уникальные знания и навыки по применению беспилотных систем, не только в военной сфере, но и во многих отраслях экономики, включая промышленность, энергетику, сельское хозяйство и т.д.





Подробную информацию можно узнать по телефону 8-937-700-53-73.