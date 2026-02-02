Под Волгоградом «Россети Юг» спасают от блэкаута жителей Быковского района





2 февраля в Волгоградской области продолжаются масштабные работы по восстановлению энергоснабжения отдалённых населённых пунктов и фермерских хозяйств. На наиболее пострадавшие территории стянуты дополнительные бригады. Благодаря специалистам к 16:46 в Быковском районе удалось восстановить работу основной сети. Теперь энергетики отрабатывают отдельные заявки.







- В Быковском районе Волгоградской области энергетики «Россети Юг», «Волгоградэнерго» восстанавливают электроснабжение фермерских хозяйств и отдаленных овцеводческих точек, - сообщили в пресс-службе сетевой компании.

Отметим, энергоснабжение ряда населённых пунктов было нарушено накануне ночью, когда на регион обрушились дожди, мокрый снег и сильные порывы ветра. В ближайшие несколько дней специалисты также ожидают высокий риск возникновения аварийных ситуаций из-за непогоды.

Фото и видо: «Россети Юг»