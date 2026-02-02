



В Волгограде зреет бунт из-за попытки узаконить круглосуточную автомойку, неожиданно возведённую по адресу ул. Академика Павлова, 2Б вместо магазина. Несмотря на протесты жителей Спартановки, администрация Тракторозаводского района рекомендовала главе города изменить вид разрешённого использования земли с «магазин непродовольственных товаров» на «объекты дорожного сервиса».





Строили, строили и наконец…

Как ранее уже сообщала редакция ИА «Высота 102», автомойка появилась под окнами высотки по адресу ул. Кропоткина, 1А весной 2024 года. До этого в 2022 году власти согласовали строительство здесь магазина. Однако стройка не задалась. На этапе возведения каркаса здания работы были около года заморожены.





- Изначально здесь долгое время стояла одна коробка, а на ограждении объекта красовалась табличка с информацией о скором открытии магазина. Ранее на этом месте здесь был пустырь, поэтому мы отчасти даже обрадовались, что здесь появится что-то полезное для жителей. Но стройка затянулась на долгие годы. Каково было наше удивление, когда вместо магазина здесь появилось нечто с какими-то огромными воротами и светофорами на въезде, - рассказала журналистам жительница дома №1А Марина Захарова.

В результате в один прекрасный день жильцы дома проснулись под гул работающей автомойки.

Деньги всё же пахнут?

С момента запуска объекта собственники лишились покоя.





- Наши окна все выходят на эту мойку - это просто ад. Покоя никакого. Это пытка какая-то. В летнюю жару ладно, кондиционеры, закрываются окна. Но всё время же так не проживёшь. Вечером окна открываем, чтобы проветрить. Естественно, весь шум идёт в комнаты, - продолжила женщина.

Одним лишь шумом злоключения волгоградцев не ограничились. Одновременно жильцы начали жаловаться на едкий запах специализированных средств, применяемых для мойки автомобилей.

- После запуска нас в собственных квартирах начал душить устойчивый запах химии. Судя по всему, это какое-то моющее средство. Мы не знаем, что это за препарат, но у многих жильцов начали проявляться устойчивые аллергические реакции. В частности, хронический насморк, заложенность носа. Раньше такого не было, - подчеркнула Марина Захарова.





Ещё один местный житель Андрей Алферов, проживающей на девятом этаже многоквартирного дома №1 на Кропоткина, рассказал, что с момента запуска коммерческого объекта потерял возможность нормального сна.

- Я живу в соседнем доме на 9 этаже. Окна моей квартиры находятся на некотором отдалении, однако даже туда добирается шум и неприятный запах от работы автомойки. У нас здесь особая роза ветров. Со стороны Мокрой Мечётки к нам практически всегда дуют сильные ветра. Многоэтажка № 4 на ул. Академика Павлова, а также мой дом № 1 на ул. Кропоткина и соседний № 1а находятся на первой линии вдоль поймы. Весь ветер как бы в воронку направляется между домами № 1 и № 1а. Естественно, перед ними как раз и построили автомойку, запах и звук её работы разносится на большие расстояния. Достаётся как жилому массиву, так и «Центру развития ребенка № 8» и даже школе № 51, - подчеркнул мужчина.

По словам волгоградца, машины моют здесь круглосуточно.

- Автомобили могут приехать и в 2 часа ночи, и в 3, и в 4. Они ничем не ограничены. Автомойка самообслуживания работает круглые сутки напролёт. Естественно, мы стали заложниками происходящего. Спать невозможно. Покой нарушается, а ведь сон - самое святое. От него напрямую зависит здоровье. Кто дал право каким-то коммерсантам зарабатывать деньги за счёт наших жизней? - задаётся вопросом Андрей Алферов.

Судебные тяжбы

В мае 2024 года, после публикации ИА «Высота 102», власти обратили внимание на незаконный объект. В адрес владельцев объекта мэрией была направлена претензия о добровольном сносе самостроя. Впоследствии чиновники вынуждены были обратиться в суд, однако вместо требования о сносе предметом иска стало прекращение использования земли не по назначению.

При этом, уже после того как жители начали бить во все колокола, коммерсанты оперативно провели через Волгоградскую городскую думу изменения в границы территориальных зон. Корректировки исключили территорию, на которой расположена автомойка, из жилой зоны среднеэтажных и многоэтажных многоквартирных жилых домов, переведя её в зону объектов общественно-делового и жилого назначения.

Кроме того, ссылаясь на решение думы, коммерсанты обратились в администрацию Волгограда с требованием узаконить автомойку и изменить вид разрешённого использования земли. Однако на тот момент в мэрии предпринимателям отказали, сославшись на признание объекта самостроем.

Впоследствии власти всё же подали в Арбитражный суд Волгоградской области на владельцев коммерческой недвижимости с требованием о переустройстве сооружения обратно в магазин. Однако на этот раз инстанция позицию мэрии не поддержала. В рамках судебной экспертизы было признано, что внесённые в изначальный проект изменения не являются реконструкцией, а их реализация не требовала согласования с властями.





Решение суда и судебная экспертиза, несмотря на требования местных жителей, не были оспорены. В результате у мэрии исчезли аргументы для отказа в изменении вида использования земли.

Нулевой отступ

Во время судебных разбирательств вскрылись подробности о санитарно-защитных зонах объекта. Согласно СанПиН, автомойка относится к V класса опасности. Владельцы объекта обязаны были предусмотреть наличие санитарно защитной зоны. По нормативам сооружение должно располагаться от других объектов на расстоянии 50-100 метров, в зависимости от количества постов для мойки автомобилей.

Однако лёгким росчерком привлечённых коммерсантами экспертов санитарно-защитная зона объекта была вообще частично упразднена. Соответствующее решение было завизировано инспекцией Союза «Торгово-промышленная палата Воронежской области».

Разработанное экспертное заключение предусматривает установление защитной зоны: «0 м в северном направлении; 6 м в северо-восточном, восточном и юго-восточном направлениях; 50 м в южном и юго-западном направлениях; 0 м в западном и северо-западном направлениях от границы земельного участка».





- Очень странное заключение. Непонятно, как оно могло быть выдано ещё в 2023 году, если объект начал работать в 2024? Как эксперты проводили замеры шума, качества воздуха? А если не производили, то как тогда было определено конкретное расстояние СЗЗ. Это всё очень походит на какую-то фикцию. Мы пытались довести это и до судебных инстанций, и до проверяющих структур. В частности, мы обращались в Роспотребнадзор, но всё бесполезно. Нас почему-то предпочитают не слышать, - рассказала журналистам ещё одна жительница дома №1А Наталия Насонова.

Согласно данным «Национальной системы пространственных данных» расстояние от злополучной автомойки до многоквартирного дома № 1 на ул. Кропоткина составляет менее 30 метров, до дома №1а менее 18 метров, до магазина в здании № 2б на ул. Академика Павлова – около 10 метров.

Собственники уверены, что несмотря на выводы экспертов, такая близость к круглосуточно работающему объекту небезопасна для их здоровья.

Без права голоса

На днях в Тракторозаводском районе Волгограда по инициативе местной администрации состоялись общественные слушания по вопросу изменения вида использования данного участка земли. На мероприятие пришли жители соседних с автомойкой домов, однако власти отказались фиксировать их возражения.





- Слушания прошли, судя по всему, для галочки. Мы пришли дружно. Хоть и рабочий день был, но только лишь с нашего дома человек 20 пришло. Мы сразу прошли на регистрацию, а нам сказали, что нас зарегистрировать не могут. Видите ли, дорога между нашим домом и автомойкой находится в собственности муниципалитета и формально наш дом непосредственно к автомойке не примыкает. Соответственно, по логике властей, право голоса на слушаниях мы не имеем. Люди начали возмущаться, в результате представитель администрации заявил, что мы можем написать свои замечания по основному вопросу слушаний в письменной форме и они будут приложены к результатам слушаний, - рассказала жительница дома №1а Лариса Осинкова.





По словам волгоградки, жильцы близлежащих МКД практически все изложили в письменной форме свои возражения, однако, как выяснилось, чиновник над ними просто поглумился.

- После слушаний спрашиваем у организатора, кому нам отдать свои возражения? Он говорит – юристу. Нашли юриста, а он нам заявляет, что наши бумаги никому не нужны, мнение жителей всё равно учитываться не будут, - подчеркнула пенсионерка.





Во время самого заседания представители автомойки были представлены группой сбитых мужчин в чёрных куртках.

- Знаете, как в 90-х «братки» пришли с бабушками на слушания разбираться. Мы их спрашивали: ребята, а вы откуда? Как вы с мойкой связаны – молчат, - продолжила Лариса Осинкова.

По итогу слушаний у жильцов МКД сложилось впечатление, что за резким изменением позиции администрации района и города стоит нечто большее, чем просто исполнение решения суда.

- Мне, к примеру, отказали в ответе на вопрос. Я задала вопросы и про СанПиН, и про то, что нас лишили права голоса, хотя мы больше всего страдаем от работы автомойки. А представитель администрации в ответ по интересовался, кто я такая, после чего резко заявил, что «слушания закончены». Это прозвучало по-хамски. Вообще всё это мероприятие было пропитано неуважительным, циничным отношением к жителям родного района, родного города, - посетовала Лариса Осинкова.

По закону?

В администрации Волгограда на информационный запрос ИА «Высота 102» подтвердили, что собственники не были допущены к общественным слушаниям, однако уточнили, что местные власти всего лишь исполняли требования законодательства.

- По информации департамента по градостроительству и архитектуре администрации Волгограда, согласно ч. 3 ст. 5.1. Градостроительного кодекса РФ, участниками публичных слушаний могут быть только граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок или объект капитального строительства, в отношении которых подготовлены данные проекты, правообладатели находящихся в границах этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них объектов, а также постоянно проживающие в границах земельных участков, прилегающих к указанной территории. Земельные участки, на которых расположены дома по ул. им. Кропоткина, 1 и 1а, и участок по ул. им. Академика Павлова, 2б находятся в разных территориальных зонах, не имеют общих границ и не прилегают друг к другу. В связи с этим граждане, проживающие по вышеуказанным адресам, не могут быть признаны участниками публичных слушаний. Соответственно, предложения этих граждан не могут быть учтены при проведении публичных слушаний, - подчеркнули в пресс-службе мэрии.

В части соблюдения экологического законодательства, а также наличия угрозы здоровью жильцов близлежащих домов, чиновники также не разделили опасения горожан.

- Что касается предположения о нарушении экологического законодательства, то у застройщика имеются все документы, свидетельствующие об отсутствии каких-либо нарушений. В частности, положительное санитарно-эпидемиологическое заключение Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, - обратили внимание в администрации Волгограда.

Отметим, несмотря на увещевания властей и пассивность надзорных органов, местные жители не намерены сдаваться. Собственники вместе с юристами прорабатывают возможности оспаривания выводов экспертиз, допустивших сокращение санитарно защитной зоны, а также планируют обратился за помощью в Генеральную прокуратуру и к председателю СК РФ Александру Бастрыкину.

Фото и видео: ИА «Высота 102», жители МКД.