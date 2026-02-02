Гидрометцентр предупредил волгоградцев о шестичасовом снегопаде





3 февраля в Волгоградской области ожидается очередная волна ухудшения погодных условий. По информации Гидрометцентра, на регион под утро обрушится сильный снегопад. В связи с ненастьем метеорологами объявлен оранжевый, предпоследний уровень погодной опасности.

Начаться снегопад должен в 03:00. Основной удар придётся на период до 9:00 на отдельные районы области.

Одновременно до 10:00 5 февраля в регионе продлён жёлтый уровень погодной опасности. Из-за гололёда на дорогах.

В свою очередь, ГУ МЧС России по Волгоградской области прогнозируют высокие риски нарушения в работе линий ЛЭП на территории северных районов региона, а также вероятность нарушения сообщения по федеральным трассам Р-228 «Сызрань — Саратов — Волгоград», Р-22 «Каспий» и Р-229 «Самара — Пугачёв — Энгельс — Волгоград».

Отметим, одновременно со снегопадом на территории Волгоградской области прогнозируется усиление морозов вплоть до -32 ºC 4 февраля.

Фото из архива ИА «Высота 102»