



Жители порядка 10-15 частных домов в селе Малые Чапурники в Волгоградской области выживают без воды уже третий день. Из-за отсутствия водоснабжения падает давление в газовых котлах.

- 30 января была якобы авария, из-за чего пропала вода. Но аварию устранили и воду дали, но не всем. Улица Школьная до сих пор без воды, сейчас пропало и тепло. В нашем МУП сказали, что у нас что-то подморозило. Но что подморозило? Воды нет на всей улице, но никто ничего не делает и не объясняет. Температура на улице падает, а мы в полном неведении, - сообщила ИА «Высота 102» одна из жительниц обезвоженной улицы, которая представилась Альфией.





По словам женщины, вода из кранов идет тоненькой струйкой или пропадает совсем. Жители рассказали, что о своей ситуации они сообщили на номер «112», где им ответили, что информация передана в их коммунальный МУП.

В МУП ЖКХ «Райгородское КХ» дозвониться до руководства или ответственных за водоснабжение лиц не удалось – на рабочие и мобильные телефоны они не ответили. В администрации Светлоярского района специалистов, которые могли бы прокомментировать ситуацию в селе Малые Чапурники, на месте не оказалось.

Как пояснили в районном отделе ЖКХ, начальник отдела, а также заместитель главы, курирующий коммунальную сферу, как раз сегодня находятся на приеме граждан, который продлится до конца рабочего дня.

Фото, видео жителей поселка / архив ИА «Высота 102»





Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!