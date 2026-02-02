Волгоградские нефтяники почтили память защитников Сталинграда





В Волгограде представители предприятий Группы ЛУКОЙЛ 2 февраля приняли участие в торжественных мероприятиях, посвященных победе советских войск в Сталинградской битве.

Как сообщает ИА «Высота 102», по сложившейся традиции волгоградские нефтяники возложили венки и цветы на площади Павших Борцов и поднялись на главную высоту России – к местам боевой славы – Мамаев курган.





По случаю памятной даты лукойловцы также побывали в гостях у ветеранов, тружеников тыла, защитников Сталинграда – тех, кто по окончании войны многие годы посвятил работе в нефтяной отрасли.





– В этот день в 1943 году победой Красной армии завершилось одно из главных сражений ХХ века – Сталинградская битва. Для миллионов людей по всему миру Сталинград стал символом самоотверженности и мужества, – подчеркнули представители Группы ЛУКОЙЛ, принявшие участие в торжественных мероприятиях.