



В Волгограде 2 февраля, в день 83-летия победы советских войск в Сталинградской битве, одним из самых масштабных стало памятное мероприятие на Мамаевом кургане, в котором приняли участие представители молодежных и общественных организаций, силовых структур. Как сообщает ИА «Высота 102», на главной высоте России волгоградцы развернули 80-метровые Сталинградскую и Георгиевскую ленты.





По информации мэрии Волгограда, в акции «Героям Сталинградской битвы посвящается» приняли участие более 300 человек. Шествие прошло от Аллеи тополей до площади «Стоявших насмерть».

Напомним, официальные мероприятия в Волгограде стартовали утром 2 февраля с возложения цветом к Вечному огню на Аллее Героев, которое возглавил губернатор Андрей Бочаров. Затем глава Волгоградской области совместно с руководителями силовых и надзорных ведомств возложил цветы на Мамаевом кургане.

Знаменательным стал этот день и для восьми участников СВО – в ЦКЗ героям спецоперации Андрей Бочаров вручил государственные награды.

Видео: администрация Волгограда