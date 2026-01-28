Главное

На Тулака возводят микрорайон с огромным парком
«Сверху» дали «зелёный свет»: волгоградцы рассказали о нежелании проверяющих приглушить снегогенераторы на Горной поляне
В Александро-Невском соборе Крещение встретили сотни волгоградцев: фото
В Волжском в январе резко вырастет плата за отопление
Региональные выплаты после терактов ВСУ планируют утвердить в Волгограде

«Будешь психом или сядешь»: 18-летнего волгоградца отправили в СИЗО за потасовку в школе 3-летней давности

168 пробоин и следы запекшейся крови: найденная в Сталинграде шинель помогла узнать о подвиге генерала Глазкова

Опасные связи: экс-главред «Маяка» Котово получила 8 лет колонии за взятку от олигарха Качуровского

 Госдума одобрила законопроект о праве ФСБ временно отключать стационарный интернет
Госдума сегодня, 27 января, в первом чтении одобрила законопроект, который дает право отключать мобильный и стационарный интернет, а также телефонную связь, передает РБК.  Поправки в...
 Расследование гибели новорожденного в роддоме Ростова взял на контроль Бастрыкин
Расследование причин гибели новорожденного в роддоме Ростова-на-Дону в декабре 2025 года взял на личный контроль глава СК России Александр Бастрыкин. Мать ребенка настаивает на том, что смерть наступила в...
HR-эксперты рассказали о трендах в карьере в 2026 году

Экономика 28.01.2026 11:50
0
28.01.2026 11:50


В 2026-м многие компании изменят подходы к работе и продолжат внедрять более эффективные инструменты. На первый план выйдет умение работать в команде, быстро ориентироваться в задачах и фокусироваться на том, что действительно даст результат. Такой вывод сделали эксперты ВТБ.
Также будет важно выстраивать четкое взаимодействие в коллективе, поддерживать коллег на пути к общей цели и уходить от лишней бюрократии, чтобы рабочие процессы шли быстрее.
Отдельного внимания, считают HR-специалисты, потребуют к себе сотрудники поколения Z. Их ценят за умение работать с цифровыми инструментами, скорость и открытость ко всему новому. Кадровики уверены, что важно создать условия для их профессионального раскрытия — через понятные задачи и регулярную обратную связь. Это позволит быстрее интегрировать новое поколение в команды.
И, конечно же, в наступившем году компании из разных сфер будут все чаще прибегать к инструментам искусственного интеллекта. ИИ уже стал частью повседневной работы – с его помощью анализируют данные, автоматизируют рутинные процессы и даже принимают управленческие решения. Владение навыками использования ИИ – базовая компетенция сотрудников, уверены в банке.
– Профессиональная среда и требования к специалистам меняются, эта информацию используется при построении команд и для развития сотрудников. Когда специалист понимает запросы рынка, усиливает экспертизу, это напрямую отражается на его роли в компании и доходе. Сильная командная культура, готовность работать с новыми инструментами и развиваться дают мощную синергию. Так формируется рабочая среда, в которой сотрудники чувствуют уверенность и вовлечённость, — отмечает Марина Величко, HR-бизнес-партнер ВТБ в ЮФО и СКФО.
 

 

