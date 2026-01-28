HR-эксперты рассказали о трендах в карьере в 2026 году

Экономика 28.01.2026 11:50
0
28.01.2026 11:50
В 2026-м многие компании изменят подходы к работе и продолжат внедрять более эффективные инструменты. На первый план выйдет умение работать в команде, быстро ориентироваться в задачах и фокусироваться на том, что действительно даст результат. Такой вывод сделали эксперты ВТБ.
Также будет важно выстраивать четкое взаимодействие в коллективе, поддерживать коллег на пути к общей цели и уходить от лишней бюрократии, чтобы рабочие процессы шли быстрее.
Отдельного внимания, считают HR-специалисты, потребуют к себе сотрудники поколения Z. Их ценят за умение работать с цифровыми инструментами, скорость и открытость ко всему новому. Кадровики уверены, что важно создать условия для их профессионального раскрытия — через понятные задачи и регулярную обратную связь. Это позволит быстрее интегрировать новое поколение в команды.
И, конечно же, в наступившем году компании из разных сфер будут все чаще прибегать к инструментам искусственного интеллекта. ИИ уже стал частью повседневной работы – с его помощью анализируют данные, автоматизируют рутинные процессы и даже принимают управленческие решения. Владение навыками использования ИИ – базовая компетенция сотрудников, уверены в банке.
– Профессиональная среда и требования к специалистам меняются, эта информацию используется при построении команд и для развития сотрудников. Когда специалист понимает запросы рынка, усиливает экспертизу, это напрямую отражается на его роли в компании и доходе. Сильная командная культура, готовность работать с новыми инструментами и развиваться дают мощную синергию. Так формируется рабочая среда, в которой сотрудники чувствуют уверенность и вовлечённость, — отмечает Марина Величко, HR-бизнес-партнер ВТБ в ЮФО и СКФО.
HR-эксперты рассказали о трендах в карьере в 2026 году28.01.2026 11:50
Экономика 28.01.2026 11:50
Бочаров создал новый штаб в Волгоградской области28.01.2026 10:11
Экономика 28.01.2026 10:11
Волгоградцам рассказали о причинах блокировки денежных переводов28.01.2026 06:26
Экономика 28.01.2026 06:26
Расходы россиян на содержание авто выросли в 2025-м почти на 50%27.01.2026 18:19
Экономика 27.01.2026 18:19
Волгоградцы подали уже 80 тысяч заявлений на перевыпуск Пушкинской карты27.01.2026 17:35
Экономика 27.01.2026 17:35
Бизнес-клиенты Уралсиба могут размещать свою брендированную заставку в платежном терминале26.01.2026 17:10 Реклама
Экономика 26.01.2026 17:10 Реклама
ЖКХ и транспорт стали самыми затратными услугами для волгоградцев26.01.2026 15:13
Экономика 26.01.2026 15:13
Уралсиб за 2025 год увеличил автокредитный портфель в 1,5 раза26.01.2026 13:45 Реклама
Экономика 26.01.2026 13:45 Реклама
Банк России: цены на технику пошли вверх в Волгоградской области26.01.2026 05:52
Экономика 26.01.2026 05:52
Аналитики рассказали, на что чаще тратит деньги молодежь23.01.2026 15:34
Экономика 23.01.2026 15:34
Карта «120 дней на максимум» Уралсиба вошла в топ-4 кредитных карт с длинным грейсом23.01.2026 11:40 Реклама
Экономика 23.01.2026 11:40 Реклама
Власти возьмут в кредит 4,9 млрд для волгоградского бюджета22.01.2026 17:17
Экономика 22.01.2026 17:17
Банк Уралсиб снизил ставки по ипотеке22.01.2026 17:14 Реклама
Экономика 22.01.2026 17:14 Реклама
Помидоры в Волгоградской области подешевели после реакции ФАС22.01.2026 08:33
Экономика 22.01.2026 08:33
Бензин и дизель за неделю подорожал на волгоградских АЗС22.01.2026 07:09
Экономика 22.01.2026 07:09