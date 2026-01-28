HR-эксперты рассказали о трендах в карьере в 2026 году





В 2026-м многие компании изменят подходы к работе и продолжат внедрять более эффективные инструменты. На первый план выйдет умение работать в команде, быстро ориентироваться в задачах и фокусироваться на том, что действительно даст результат. Такой вывод сделали эксперты ВТБ.

Также будет важно выстраивать четкое взаимодействие в коллективе, поддерживать коллег на пути к общей цели и уходить от лишней бюрократии, чтобы рабочие процессы шли быстрее.

Отдельного внимания, считают HR-специалисты, потребуют к себе сотрудники поколения Z. Их ценят за умение работать с цифровыми инструментами, скорость и открытость ко всему новому. Кадровики уверены, что важно создать условия для их профессионального раскрытия — через понятные задачи и регулярную обратную связь. Это позволит быстрее интегрировать новое поколение в команды.

И, конечно же, в наступившем году компании из разных сфер будут все чаще прибегать к инструментам искусственного интеллекта. ИИ уже стал частью повседневной работы – с его помощью анализируют данные, автоматизируют рутинные процессы и даже принимают управленческие решения. Владение навыками использования ИИ – базовая компетенция сотрудников, уверены в банке.

– Профессиональная среда и требования к специалистам меняются, эта информацию используется при построении команд и для развития сотрудников. Когда специалист понимает запросы рынка, усиливает экспертизу, это напрямую отражается на его роли в компании и доходе. Сильная командная культура, готовность работать с новыми инструментами и развиваться дают мощную синергию. Так формируется рабочая среда, в которой сотрудники чувствуют уверенность и вовлечённость, — отмечает Марина Величко, HR-бизнес-партнер ВТБ в ЮФО и СКФО.



