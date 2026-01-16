В Волгоградской области назвали самые востребованные профессии января





Жителям Волгоградской области назвали самые востребованные профессии в январе. Как сообщили в пресс-службе hh.ru, в пятерку лидеров вошли врачи (1,5 резюме на вакансию), маляры и штукатуры (1,6 резюме), токари и фрезеровщики (1,7 резюме), повара и пекари (1,8 резюме), а также продавцы-консультанты (2,5 резюме).

Кадровый голод испытывают сферы розничной торговли 3,4 резюме на вакансию) и медицина (3,8 резюме на вакансию). Подчеркивается, что в числе самых востребованных также остаются рабочие и технические специальности.

По анализу специалистов, в 2026 году также будут востребованы кандидаты, с цифровой грамотностью и умением взаимодействовать с современными технологиями.