В Ростове вспоминают погибших в авиакатастрофе самолета Flydubai





Сегодня, 19 марта, исполняется десять лет со дня авиакатастрофы Boeing в Ростове. Как передает Привет-Ростов, в тот день трагедия унесла жизни 62 пассажиров и членов экипажа.

Утром 19 марта 2016 года около трех часов ночи авиалайнер из Дубая потерпел крушение неподалеку от взлетно-посадочной полосы аэропорта Ростова-на-Дону. Из-за проливного дождя и мощного ветра экипаж предпринял попытку приземления, но вынужден был уйти на второй круг. Во время второй попытки самолет резко потерял высоту и почти вертикально столкнулся с землей, произошел взрыв.

Погибли все пассажиры и экипаж. Через год после катастрофы возле ростовского аэропорта появился мемориал «Прерванный полёт», увековечивший память всех погибших в этой страшной аварии.

Фото: Денис Демков