Героя СВО Степана Малащенко похоронят в Волгоградской области

19 марта в Жирновском районе Волгоградской области простятся с 25-летним Степаном Малащенко, который погиб в период прохождения воинской службы на территории проведения спецоперации.

В администрации района сообщили, что прощание с героем начнется в 11:00 мск в рабочем поселке Линево на площади ул. Советская.

- Добросовестно, с честью выполнял свой воинский долг, проявляя высокие чувства патриотизма и преданности Родине, - говорится в некрологе администрации района, которая выражает искренние соболезнования родным погибшего бойца.





