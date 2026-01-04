«Многие не хотят принимать изменения» : в Волгограде пожаловались на нехватку водителей такси





В Волгограде растет нехватка водителей такси. По словам владельцев таксопарков, автомобилисты все реже приходят в профессию из-за дополнительной финансовой нагрузки и возросших требований к специалистам.





- Сегодня дефицит кадров существует во многих сферах, в том числе и в такси, - рассказывает представитель Общественного совета по развитию такси в Волгоградской области Максим Лепихин. – Тем более, что отрасль проходит через масштабные изменения в работе – запрет на работу мигрантов, локализация, высокая стоимость ОСАГО, высокая стоимость амортизации автомобиля. В итоге многие специалисты не хотят принимать эти изменения, уходя в другие сферы. В последнее время нехватка кадров действительно ощущается все сильнее.





Отток водителей, отмечает Максим Лепихин, происходит и из-за более серьезных требований на этапах подготовки.

- Раньше вход в профессию был настолько прост, что многие люди использовали такси, как источник дополнительного заработка, - комментирует волгоградец. – Теперь же для того, чтобы выйти на линию, нужно пройти несколько этапов подготовки. Это, безусловно, важно для пассажиров, но уже не так привлекательно для соискателей.

Накануне Нового года специалисты портала «Работа России» назвали самые востребованные профессии. В топ-5 вакансий вошли швея, водитель автомобиля, монтажник, в том числе технологических трубопроводов, металлоконструкций и ЖБИ, а также врач и электрогазосварщик.

Известно, что больше всего предложений для швей размещено в Московской области. А вот особый спрос на водителей зафиксирован в Волгоградской, Московской и Самарской областях. В газосварщиках же нуждаются в Иркутской, Липецкой и Мурманской областях.

О том, что в ближайшие годы профессия швеи вновь обретет былую популярность, корреспонденты ИА «Высота 102» рассказывали в отдельном материале. По мнению специалистов, из-за острой нехватки кадров по-настоящему грамотный специалист может зарабатывать как 100, так и 200 тысяч рублей.

- Сегодня найти хорошую швею – действительно большая задача. Поэтому профессионалы могут зарабатывать очень хорошие деньги, - заявила волгоградский предприниматель Ирина Килякова. – Те же, кто владеет базовыми навыками, могут рассчитывать на стандартную зарплату по Волгограду. Я надеюсь, что вскоре ситуация на рынке труда изменится в лучшую сторону, и нынешние выпускники будут рассматривать этот вариант не по остаточному принципу. Помните, как в фильме «Просто Мария» бедная-несчастная героиня села за швейную машинку и в итоге создала суперпопулярный бренд одежды? А в советском мультфильме Крот делал штанишки изо льна? По-моему, сейчас настало то время, когда подобные фильмы и мультфильмы должны вновь появиться на экранах и вернуть незаслуженно забытой профессии ее былую популярность.

