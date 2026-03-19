В Волжском засняли наезд маршрутки на школьника у городской гимназии





18 марта в Волжском на границе 32-го микрорайона произошло ДТП с участием несовершеннолетнего. Ребёнок пытался перебежать дорогу и едва не попал под колёса автомобиля. Момент наезда засняла одна из камер уличного видеонаблюдения.





- В 15:15 напротив строения № 127А по ул. Карбышева 59-летний водитель, управляя автомашиной «Газель», совершил наезд на 10-летнего школьника, который переходил проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу, - сообщили правоохранители.

Судя по опубликованным кадрам, на перекрёстке скопилось большое количество автомобилей, ожидающих возможности пересечь ул. Карбышева. Одна из стоящих машин ограничила обзор приближающейся к переходу по встречной полосе маршрутке, в этот момент дорогу попытался перебежать ребёнок.

Водитель микроавтобуса не притормозил, подъезжая к переходу, в результате чего школьник влетел в автомобиль. От удара несовершеннолетнего отбросило на асфальт. Позже пострадавший встал и всё-таки добрался до обратной стороны проезжей части. Там к ученику уже подбежали прохожие и начали оказывать первую медицинскую помощь.

Отметим, по данным правоохранителей, ребёнок был доставлен в больницу прибывшими на место медиками.

Фото и видео: POWERNET