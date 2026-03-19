



Команда лицея №5 им. Ю.А. Гагарина, представляющая Волгоградскую область, триумфально выступила в финале чемпионата Школьной баскетбольной лиги «КЭС‑БАСКЕТ» ЮФО среди юношей и заслуженно заняла первое место.

Решающий матч турнира, ставший настоящим испытанием мастерства и воли к победе, завершился уверенной победой сборной Волгоградской области над командой Республики Крым со счётом 66:43.

С первых минут волгоградцы захватили инициативу и не отпускали её до финальной сирены. Разбор игры по четвертям наглядно демонстрирует ход матча: мощный старт в первой четверти (23:7) задал тон всей встрече. Во второй четверти (18:11) команда сохранила уверенное преимущество. В третьей четверти соперники попытались сократить отставание (18:14), но волгоградцы сдержали натиск. В четвёртой четверти крымчане отыграли несколько очков (7:11), однако переломить ход матча уже не смогли.

Примечательно, что в прошлом сезоне команды Волгоградской области и Республики Крым также встречались в финале, однако в этом году оба субъекта были представлены новыми составами. Это придавало игре дополнительную интригу: кто из новых коллективов сможет доказать своё превосходство?

Баскетболисты из Волгограда действовали слаженно и целеустремлённо на протяжении всей игры. Высокий уровень индивидуальной подготовки игроков в сочетании с отточенным командным взаимодействием стал залогом успеха.

Особую роль в победе сыграли лидеры команды. Савелий Кац проявил себя как настоящий мотор коллектива: он набрал 25 очков и совершил 8 подборов. Надёжным игроком атаки показал себя Степан Лукьяница, принёсший команде 15 очков.

У крымчан отличились Иван Васенев – 14 очков и Никита Кравченко – 10 очков, 5 подборов.

За успехом команды стоит кропотливая работа тренера. Подготовку сборной осуществлял В. Т. Двужилов, учитель физической культуры МОУ Лицей № 5. Его тактика и умение настроить игроков на победу сыграли ключевую роль в достижении столь высокого результата.

По итогам напряжённого турнира пьедестал почёта выглядит следующим образом:

1. Волгоградская область (МОУ Лицей № 5);

2. Республика Крым;

3. Луганская Народная Республика.

Победа в финале Южного федерального округа – это не только почётное звание чемпиона, но и ценный приз: команда Волгоградской области получила право выступить в Суперфинале КЭС‑БАСКЕТ. Впереди – новые вызовы и возможность сразиться с сильнейшими школьными командами страны.

Александр Веселовский

Фото: читатели ИА «Высота 102»