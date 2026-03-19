Старополтавский районный суд Волгоградской области арестовал до 16 мая местного жителя, который ударил полицейского кулаком. Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области, отсидевший за кражу и разбой мужчина находился под административным надзором, но условия его не исполнял.

В течение 8 лет – до октября 2033 года – в отношении него были установлены ограничения, но мужчина самовольно оставил место своего жительства, о чем никого не известил.

По версии следствия, 13 марта текущего года сотрудник полиции нашел разыскиваемого мужчину, который был сильно пьян. При встрече с правоохранителем он стал вести себя агрессивно. Мужчина нецензурно выражался, а когда ему сделали замечание, то схватил сотрудника за форму и ударил кулаком в грудь, причинив ему физическую боль.

Сотрудники правоохранительных органов задержали неадекватного гражданина. В отношении него было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 318 УК РФ (Применение насилия в отношении представителя власти). По данной статье ему грозит до 5 лет лишения свободы. На время следствия он будет находиться под стражей.

Фото объединённой пресс-службы судов Волгоградской области





