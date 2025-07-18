В Волгоградской области ищут специалистов на 12 тысяч мест





В Волгоградской области в июле этого года работодатели искали 12 тысяч новых сотрудников. Об этом стало известно по итогам мониторинга сервиса hh.ru.

Спрос на работников по сравнению с предыдущим месяцем вырос на 4%. Больше всего в специалистах нуждаются в сфере продаж – 3,3 тысячи вакантных мест в регионе.

На втором месте оказались – сфера рабочий профессий. Здесь зафиксировали 2,5 тысяч свободных вакансий. Тройку замыкает сфера производства и сервисного обслуживания. Работодатели ищут 2 тысячи новых работников.

Кроме того, больше размещенных вакансий появилось для юристов, административного персонала, фармацевтов, а также работников сферы добычи сырья.

Самыми невостребованными у волгоградцев оказались вакансии учителей и преподавателей.