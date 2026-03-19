Сегодня, 19 марта, начнется самая сильная за последние два месяца и продолжительная магнитная буря, которая продлится около шести суток. Ученые лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН спрогнозировали, что геомагнитные возмущения будут происходить до 24 марта включительно.

- Буря является результатом сочетания сразу нескольких факторов, главными из которых стали несколько выбросов плазмы, наблюдавшихся на Солнце в начале недели. Также возможно наложение на это влияния от корональных дыр, - считают ученые.

Ухудшение геомагнитной обстановки ожидается сегодня, 19 марта, после 18:00 мск. Уже утром 20 марта прогнозируется сильная магнитная буря уровня G2-G3.

Метеочувствительные граждане могут испытывать в эти дни усталость, головные боли и скачки давления. Также геомагнитные возмущения могут вызвать и перебои в работе электроники.





