Рулил бизнесом вопреки запретам: что происходило на суде по делу экс-депутата облдумы Короткова Суд в Волгограде признал незаконной добровольную отставку экс-депутата Короткова В Волгограде заменят трамвайные пути от ул. Космонавтов до ул. Хорошева Юрист экс-депутата Короткова просил «забыть» о визите силовиков в офис ООО «Земля-Профи» Готовьте ваши денежки: в Волгограде режим платных парковок распространят на Дзержинский район

Похоронил бизнес? Ремонт машины обернулся для волгоградки потерей денег и нервов

«Спокойно в нашей отрасли не было никогда»: волгоградский турагент – о закрытии направлений, росте цен и спросе на отдых

«В СССР такого даже не знали»: почему профвыгорание стало главным «диагнозом» современных людей

 Депутат предупредил о шпионаже через игру Pokemon Go
Саратовский депутат Александр Янклович предостерег коллег в ходе заседания от использования враждебных и шпионских программ. Как сообщает ИА «СарИнформ», заявление депутата прозвучало в ходе обсуждения нацпроекта «Экономика данных...
 Минздрав предложил отправлять к психологу не планирующих рожать женщин
В России женщин, которые по каким-либо причинам не планируют ребенка, предложили отправлять к психологу. Такую рекомендацию выдал Минздрав РФ, передает ТАСС с ссылкой на документ.  – При указании «0»...
Московская фирма завалила капремонт в домах Волгограда и области на 237 млн

ЗАО «Рика ИнжинирингГ» оставило более 30 многоквартирных домов Волгограда, Волжского и районов области без капитального ремонта. Как сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградском УФАС, в антимонопольное ведомство поступило 3 обращения УНО «Региональный фонд капремонта»» о включении компании в реестр недобросовестных подрядчиков. 

По условиям трёх договоров, заключённых в 2024 и 2025 годах, московская компания  должна была выполнить работы по оценке технического состояния, разработке проектной документации на проведение капитального ремонта общего имущества, капремонту общего имущества 33 МКД.

Однако нерадивый подрядчик «добрался» лишь до нескольких домов. Причем по некоторым даже не была разработана проектная документация. По информации УНО «Региональный фонд капремонта», сумма неотработанного аванса по трём договорам составила более 237 млн рублей.

ЗАО «Рика Инжиниринг» трижды включено в реестр недобросовестных подрядных организаций на 3 года.

В УФАС находятся на рассмотрении ещё 5 обращений УНО «Региональный фонд капремонта» о включении в реестр недобросовестных подрядных организаций фирмы из Москвы. 

15:17
Под Волгоградом отсидевшего разбойника арестовали за нападение на полицейского
15:09
В Волгограде с 20 марта закроют мост на Тулака
14:51
Волгоградцы с детьми получат в 2026 году новую выплату
14:43
В Волгограде инспекторам ГИБДД грозит срок за фальсификацию обстоятельств аварии
14:42
Бастрыкин затребовал доклад о появлении ТЦ в парке Героев-летчиков в Волгограде
14:38
В Волгограде после тяжелой зимы стартовал выборочный ремонт дорог
13:39
80 тысяч в год: Волгоградская область лидирует в ЮФО по притоку мигрантов
13:36
Триумф волгоградских баскетболистов: лицей №5 – чемпион ЮФО в рамках КЭС‑БАСКЕТ
13:28
Волгоградские депутаты проголосовали за освобождение себя от тотального аудита доходов
12:43
«С нашей области никто не обзванивает Россию»: в Волгограде переловили всех мошенников с сим-боксами
12:32
Московская фирма завалила капремонт в домах Волгограда и области на 237 млн
12:24
Волгоградец лишился авто бизнес-класса за 961 штраф
12:21
Волгоградев предупредили о начале самой жесткой и длинной магнитной бури
12:14
В облдуме комитет уличенного в коррупции экс-депутата возглавила дама
12:02
В Волгограде студентка вуза сожгла две полицейские машины
10:54
Ставка на сбережение: волгоградцы в 2025 году массово вложились в банковские депозиты
10:47
В Волгограде генерал-майор полиции Дмитрий Свинов впервые отчитается перед депутатами
10:45
В Волгограде мужчина расстрелял иномарку из автомата Калашникова
10:40
Волгоградка госпитализирована после пожара в четырёхэтажном доме
10:38
Экс-судья Верховного суда Момотов пытается вернуть себе отели Marton в Волгограде
10:28
Милующаяся под дождем пара ондатр попала в объектив волгоградского фотографа
10:24
В Ростове вспоминают погибших в авиакатастрофе самолета Flydubai
09:41
В Волжском засняли наезд маршрутки на школьника у городской гимназии
09:13
Экосовет оценит нанесенный сайгаками ущерб волгоградским аграриям
08:44
В Волгограде задержали дрифтера за трюки на площади
08:23
На реках Волгоградской области продолжается рост уровня воды
08:07
Цены на помидоры и яйца продолжили взлет в Волгограде
07:52
Волгоградским педагогам допобразования предлагают удлинить отпуск
07:28
Гидрометцентр увидел опасность в туманном мареве над Волгоградом
07:00
Героя СВО Степана Малащенко похоронят в Волгоградской области
 