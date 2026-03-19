



ЗАО «Рика ИнжинирингГ» оставило более 30 многоквартирных домов Волгограда, Волжского и районов области без капитального ремонта. Как сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградском УФАС, в антимонопольное ведомство поступило 3 обращения УНО «Региональный фонд капремонта»» о включении компании в реестр недобросовестных подрядчиков.

По условиям трёх договоров, заключённых в 2024 и 2025 годах, московская компания должна была выполнить работы по оценке технического состояния, разработке проектной документации на проведение капитального ремонта общего имущества, капремонту общего имущества 33 МКД.

Однако нерадивый подрядчик «добрался» лишь до нескольких домов. Причем по некоторым даже не была разработана проектная документация. По информации УНО «Региональный фонд капремонта», сумма неотработанного аванса по трём договорам составила более 237 млн рублей.

ЗАО «Рика Инжиниринг» трижды включено в реестр недобросовестных подрядных организаций на 3 года.

В УФАС находятся на рассмотрении ещё 5 обращений УНО «Региональный фонд капремонта» о включении в реестр недобросовестных подрядных организаций фирмы из Москвы.