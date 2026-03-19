



Депутаты Волгоградской облдумы на заседании регпарламента утвердили нового председателя комитета по экономической политике, туризму, инвестиционной деятельности, предпринимательству, имущественным и земельным отношениям. Его возглавила Лариса Гордиенко, член «ЕР». До сегодняшнего дня она занимала должность заместителя председателя комитета по бюджетной, финансовой и налоговой политике областной думы.

Напомним, ранее комитетом руководил теперь уже бывший депутат Волгоградской облдумы Станислав Коротков. 12 февраля он досрочно сложил депутатские полномочия по собственному желанию. Однако на днях Центральный районный суд Волгограда признал досрочную отставку депутата по вышеуказанному основанию незаконной, удовлетворив иск прокуратуры, уличившей его в управлении бизнесом во время осуществления депутатской деятельности.

Также в суде будет рассмотрен иск о взыскании с Короткова 49,3 миллиона рублей. В надзорном органе считают, что именно столько составляет сумма полученного бывшим депутатом нелегального дохода. Судьбу однопартийца в ближайшее время решат и члены партии «Единая Россия», в которой состоит экс-депутат.