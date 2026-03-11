



В Волгограде в 2026 году планируют заменить рельсы и шпалы на трамвайном пути в Дзержинском районе Волгограда. По данным городской администрации, масштабные работы развернутся на четырехкилометровом отрезке – от трамвайного депо на улице Космонавтов до улицы Хорошева.

По данным администрации Волгограда, замена рельсов и шпал на указанном участке будет проведена в рамках первого этапа целого комплекса работ по реконструкции объекта: «Линия трамвая г. Волгограда в границах улица Космонавтов - улица Ангарская (маршрут № 10)». От Хорошева до Ангарской менять пути планируют на втором этапе – в 2027 году. Полный цикл работ, согласно данным сайта госзаказов, оценивается в 874 541 360 рублей (начальная и максимальная цена госконтракта), еще 82 752 580 рублей, по предварительным данным, потребуется на реконструкцию системы энергоснабжения.





Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на документацию, размещенную в открытом доступе, подрядной организации, которая займется обновлением трамвайных путей, предстоит полностью заменить рельсошпальную решетку на 9-километровом участке (от Космонавтов до Ангарской). В ходе работ также потребуется реконструкция 13 переездов, контактной сети трамвая, посадочных платформ (остановочных пунктов - 2 шт., остановочных площадок - 4 шт., остановочных павильонов - 4 шт.) с установкой павильонов и соблюдением требований к обеспечению доступа маломобильных групп населения.

В администрации Волгограда сообщают, что реконструкция путей от Космонавтов до Хорошева в Дзержинском районе стартует не ранее, чем в мае 2026 года:

– Основной объем работ по реконструкции трамвайной линии планируется провести в летний период, ежегодно характеризующийся снижением пассажиропотока, – цитата из сообщения мэрии.

На этот период, судя по всему, нагрузку по перевозке пассажиров возьмут на себя троллейбусы и другой городской транспорт.

Согласно условиям контракта, завершиться реконструкция путей от Космонавтов до Хорошева должна не позднее 29 декабря 2026 года.