Главное

Готовьте ваши денежки: в Волгограде режим платных парковок распространят на Дзержинский район Андрей Бочаров возглавил волгоградское реготделение «ЕР» Удар ВСУ по жилым домам в Волгограде и области: что известно к этому часу Волгоградцам-участникам СВО увеличили выплаты: теперь от 3 миллионов Волгоградские географы оставили прошедшую зиму без статуса самой холодной и снежной

Актуально

«Пройти через Сталинград и выжить - все равно что родиться заново»: что вспоминал о битве на Волге знаменитый «генерал-отвага»

«Даже в тяжелое время было немало хорошего»: потерявший ногу ополченец из ДНР рассказал, почему решил остаться в Волгограде

«Добрых и приветливых людей намного больше»: водитель троллейбуса рассказала, как случайная подработка стала делом всей ее жизни

Федеральные новости

Федеральные новости
 Жители заблокировали в суде стройку бизнес-центра на набережной Ростова
В Ростове-на-Дону Арбитражный суд поставил точку в споре о строительстве бизнес-центра на набережной. Как сообщает Привет-Ростов, суд окончательно отказал компании ООО «Парус» в иске, который позволял бы возведение 12-этажного...
Федеральные новости
 ВСУ ударили ракетами по Брянску: есть погибшие и раненые
ВСУ 10 марта нанесли ракетный удар по Брянску. Губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем телеграм-канале сообщил о последствиях атаки. - Укронацисты намеренно ударили по...
Транспорт

В Волгограде заменят трамвайные пути от ул. Космонавтов до ул. Хорошева

Транспорт 11.03.2026 20:02
0
11.03.2026 20:02


В Волгограде в 2026 году планируют заменить рельсы и шпалы на трамвайном пути в Дзержинском районе Волгограда. По данным городской администрации, масштабные работы развернутся на четырехкилометровом отрезке – от трамвайного депо на улице Космонавтов до улицы Хорошева.  

По данным администрации Волгограда, замена рельсов и шпал на указанном участке будет проведена в рамках первого этапа целого комплекса работ по реконструкции объекта: «Линия трамвая г. Волгограда в границах улица Космонавтов - улица Ангарская (маршрут № 10)». От Хорошева до Ангарской менять пути планируют на втором этапе – в 2027 году. Полный цикл работ, согласно данным сайта госзаказов, оценивается в 874 541 360 рублей (начальная и максимальная цена госконтракта), еще 82 752 580 рублей, по предварительным данным, потребуется на реконструкцию системы энергоснабжения.


Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на документацию, размещенную в открытом доступе, подрядной организации, которая займется обновлением трамвайных путей, предстоит полностью заменить рельсошпальную решетку на 9-километровом участке (от Космонавтов до Ангарской). В ходе работ также потребуется реконструкция 13 переездов, контактной сети трамвая, посадочных платформ (остановочных пунктов - 2 шт., остановочных площадок - 4 шт., остановочных павильонов - 4 шт.) с установкой павильонов и соблюдением требований к обеспечению доступа маломобильных групп населения. 

В администрации Волгограда сообщают, что реконструкция путей от Космонавтов до Хорошева в Дзержинском районе стартует не ранее, чем в мае 2026 года: 

– Основной объем работ по реконструкции трамвайной линии планируется провести в летний период, ежегодно характеризующийся снижением пассажиропотока, – цитата из сообщения мэрии. 

На этот период, судя по всему, нагрузку по перевозке пассажиров возьмут на себя троллейбусы и другой городской транспорт.  

Согласно условиям контракта, завершиться реконструкция путей от Космонавтов до Хорошева должна не позднее 29 декабря 2026 года.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Транспорт
11.03.2026 20:02
Транспорт 11.03.2026 20:02
Комментарии

0
Далее
Транспорт
11.03.2026 12:02
Транспорт 11.03.2026 12:02
Комментарии

0
Далее
Транспорт
05.03.2026 12:38
Транспорт 05.03.2026 12:38
Комментарии

0
Далее
Транспорт
04.03.2026 13:18
Транспорт 04.03.2026 13:18
Комментарии

0
Далее
Транспорт
02.03.2026 09:58
Транспорт 02.03.2026 09:58
Комментарии

0
Далее
Транспорт
01.03.2026 13:23
Транспорт 01.03.2026 13:23
Комментарии

0
Далее
Транспорт
20.02.2026 19:38
Транспорт 20.02.2026 19:38
Комментарии 0

0
Далее
Транспорт
19.02.2026 16:27
Транспорт 19.02.2026 16:27
Комментарии 0

0
Далее
Транспорт
19.02.2026 15:40
Транспорт 19.02.2026 15:40
Комментарии 0

0
Далее
Транспорт
19.02.2026 11:09
Транспорт 19.02.2026 11:09
Комментарии 0

0
Далее
Транспорт
19.02.2026 10:10
Транспорт 19.02.2026 10:10
Комментарии 0

0
Далее
Транспорт
17.02.2026 15:07
Транспорт 17.02.2026 15:07
Комментарии 0

0
Далее
Транспорт
17.02.2026 10:41
Транспорт 17.02.2026 10:41
Комментарии 0

0
Далее
Транспорт
16.02.2026 07:35
Транспорт 16.02.2026 07:35
Комментарии 0

0
Далее
Транспорт
16.02.2026 06:11
Транспорт 16.02.2026 06:11
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

21:50
В Волгоградской области объявлена беспилотная опасностьСмотреть фотографии
21:27
Волгоградских чиновников и депутатов освободят от тотального аудита доходовСмотреть фотографии
20:38
«Не исключён подъём малых рек до опасных значений»: Волгоградский ЦГМС уточнил прогноз на весенний паводокСмотреть фотографии
20:02
В Волгограде заменят трамвайные пути от ул. Космонавтов до ул. ХорошеваСмотреть фотографии
19:38
В Волгоградской области беспилотники и камеры с ИИ начнут спасать утопающихСмотреть фотографии
18:35
Юрист экс-депутата Короткова просил «забыть» о визите силовиков в офис ООО «Земля-Профи»Смотреть фотографии
18:31
В 16,6 млн обойдется проект реконструкции энергосетей на трамвайных маршрутах №№3 и 4Смотреть фотографии
17:53
Участник бизнеса с ЦРБ на фиктивной инвалидности осужден под ВолгоградомСмотреть фотографии
17:24
На волгоградку завели дело после «пьяного» ДТП с бегством 8 мартаСмотреть фотографии
16:29
ВРП в Волгоградской области превысил полтора триллиона рублейСмотреть фотографии
16:03
Волгоградцам объяснили, как получить вычеты за фитнес и спортСмотреть фотографии
15:23
Суд в Волгограде по делу экс-депутата Короткова хотели закрыть из-за его доходовСмотреть фотографии
15:03
Глава Экосовета Соловьева актуализировала задачи по восстановлению лесов в регионеСмотреть фотографии
14:37
Под Волгоградом ищут желающих вложиться в строительство зоны дорожного сервисаСмотреть фотографии
14:29
Суд в Волгограде из-за нелегала приостановил работу ИПСмотреть фотографии
13:34
Волгоградские овощи выдержали 238 испытаний в лабораторииСмотреть фотографии
13:08
Александр Рычагов сложил полномочия главы Быковского районаСмотреть фотографии
13:04
«Ротор» стал лидером по количеству болельщиков в 23-м туреСмотреть фотографии
12:29
Крупную фармкомпанию внесли в «черный» список за срыв поставки лекарств волгоградским диабетикамСмотреть фотографии
12:02
Под Волгоградом суд обязал облкомдортранс отремонтировать 39-километровую дорогуСмотреть фотографии
11:29
Начальник отделения FPV-дронов с позывным «Ростов» уничтожил 18 украинских танковСмотреть фотографииCмотреть видео
11:29
В Волгограде на площадке царицынской каланчи откроют музей Виктора ЛосеваСмотреть фотографии
11:26
Ворошиловский торговый центр подвел итоги акции «Подарки любимым»Смотреть фотографии
11:12
Суд в Сочи отложил на две недели дело волгоградца ПакаСмотреть фотографии
10:56
Три «вкусных» и «урожайных» праздника устроят для волгоградцев в 2026 годуСмотреть фотографии
10:45
Жители заблокировали в суде стройку бизнес-центра на набережной РостоваСмотреть фотографии
10:27
Региональные органы власти под киберударом: «Солар» назвал самые атакуемые отрасли в 2025 годуСмотреть фотографии
10:25
В Волгограде засняли столкновение маршрутки с грузовиком ГАЗ на ул. 64 АрмииСмотреть фотографииCмотреть видео
09:49
Фейковые налоговики похищают средства у волгоградцевСмотреть фотографии
09:34
Осужденный за убийство волгоградки водитель Пак обжалует приговор в СочиСмотреть фотографии
 