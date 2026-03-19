В Волгограде задержали дрифтера за трюки на площади

В Волгограде задержан водитель Jaguar, рискованные трюки которого на площади Дзержинского попали в сеть. Как сообщили в ГУ МВД по Волгоградской области, 7 марта мужчина за рулем иномарки специально создавал управляемые заносы, подвергая жизнь и здоровье себя и окружающих опасности.
Задержанным оказался 32-летний волгоградец, который признался в рискованных маневрах, и пообещал впредь так не поступать.
В ходе проверки было установлено, что автомобиль, на котором дрифтовал волгоградец, не имел регистрации. В отношении водителя возбуждено административное производство.
