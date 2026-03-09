Главное

Андрей Бочаров возглавил волгоградское реготделение «ЕР» Удар ВСУ по жилым домам в Волгограде и области: что известно к этому часу Волгоградцам-участникам СВО увеличили выплаты: теперь от 3 миллионов Волгоградские географы оставили прошедшую зиму без статуса самой холодной и снежной Патриарх Кирилл наградил Андрея Бочарова орденом Сергия Радонежского

«Даже в тяжелое время было немало хорошего»: потерявший ногу ополченец из ДНР рассказал, почему решил остаться в Волгограде

«Добрых и приветливых людей намного больше»: водитель троллейбуса рассказала, как случайная подработка стала делом всей ее жизни

Волгоградцы на Масленицу наелись блинов и сожгли 10-метровое чучело: фоторепортаж «Высоты 102»

 Средняя зарплата россиян выросла за месяц на 40 тысяч
Средняя зарплата в России в декабре выросла более чем на 40 тысяч рублей. Такие данные были предоставлены  Единой межведомственной информационно-статистической системой 8 марта.  Так, по данным системы, в среднем...
Федеральные новости
 Путин поздравил россиянок с Международным женским днем
Президент РФ Владимир Путин 8 марта поздравил россиянок с Международным женским днем. Видеопоздравление главы страны было опубликовано на сайте Кремля.  - Щедрая, милосердная, по-настоящему мудрая женская душа...
Готовьте ваши денежки: в Волгограде режим платных парковок распространят на Дзержинский район

В Волгограде подготовлен план четвёртой волны расширения платного парковочного пространства на муниципальной дорожно-транспортной сети. Городскими чиновниками разработан проект постановления, предусматривающий создание 47 стоянок на 1645 машиномест на территории Центрального и Дзержинского районов. Благодаря этому муниципалитет планирует за год заработать 118 млн рублей.

На территории исторического центра города окончательно сделают платными практически все проезды в границах проспекта Ленина, ул. Комсомольской, набережной и ул. 7-й гвардейской. В Дзержинском районе — ул. Карла Либкнехта, вблизи Технологического колледжа.

Подробный список 45 платных стоянок выглядит следующим образом:

Четвёртая волна расширения платных парковок в Центральном районе Волгограда

Улица Советская

  • от ул. Комсомольской до ул. им. Соколова: чётная сторона (дома: 20); нечётная сторона (дома: ул. Комсомольская, 4; ул. Советская, 19)
  • от ул. им. Соколова до ул. Порт-Саида: чётная сторона (22); нечётная сторона (21, ул. Порт-Саида, 5)
  • от ул. Порт-Саида до ул. Ковентри: чётная сторона (24); нечётная сторона (23)
  • от ул. Ковентри до ул. им. Гагарина: чётная сторона (26); нечётная сторона (25)
  • от ул. им. Гагарина до ул. им. Родимцева: чётная сторона (26А, 28А, 28Б); нечётная сторона (27, 29)
  • от ул. им. Родимцева до ул. 13-й Гвардейской: чётная сторона (28, ул. 13-й Гвардейской, 3); нечётная сторона (31, 35)
  • от ул. 13-й Гвардейской до ул. им. Наумова: чётная сторона (ул. им. маршала Чуйкова, 47, 47А); нечётная сторона (37, 39, 41)
  • от ул. Пражской до ул. 7-й Гвардейской: нечётная сторона (45, 47)

Улица им. маршала Чуйкова

  • от ул. Комсомольской до ул. им. Соколова: нечётная сторона (ул. Советская, 20; ул. им. маршала Чуйкова, 17, 17г)
  • от ул. им. Соколова до ул. Порт-Саида: нечётная сторона (19, 21, 23)
  • от ул. Порт-Саида до ул. Ковентри: нечётная сторона (ул. Советская, 24)
  • от ул. Ковентри до ул. им. Гагарина: нечётная сторона (29, 31, 33)
  • от ул. им. Гагарина до ул. им. Родимцева: нечётная сторона (35, 37, 39)
  • от ул. им. Родимцева до ул. 13-й Гвардейской: нечётная сторона (41, 43, 45)
  • от ул. им. Наумова до ул. Пражской: чётная и нечётная стороны (49, 51, 51А)
  • от ул. Пражской до ул. 7-й Гвардейской: чётная и нечётная стороны (53, 55, 57; ул. 7-й Гвардейской, 7)

Улица им. Соколова

  • от пр-кта им. Ленина до ул. Советской: чётная сторона (8)
  • от ул. Советской до ул. им. маршала Чуйкова: нечётная сторона (ул. Советская, 20Б; ул. им. маршала Чуйкова, 17Г)

Улица Порт-Саида

  • от пр-кта им. Ленина до ул. Советской: чётная сторона (6, 8; ул. Советская, 23)
  • от ул. Советской до ул. им. маршала Чуйкова: чётная сторона (ул. Советская, 24)

Улица им. Гагарина

  • бульварная часть пр-кта им. Ленина: чётная и нечётная стороны (пр. им. Ленина, 22)
  • от пр-кта им. Ленина до ул. Советской: чётная сторона (8); нечётная сторона (7)
  • от ул. Советской до ул. им. маршала Чуйкова: нечётная сторона (ул. Советская, 26; ул. им. маршала Чуйкова, 33)

Улица 13-й Гвардейской

  • от пр-кта им. Ленина до ул. Советской: чётная сторона (пр. им. Ленина, 32, с); нечётная сторона (пр. им. Ленина, 30; ул. 13-й Гвардейской, 7, 7А; ул. Советская, 35)
  • от ул. Советской до ул. им. маршала Чуйкова: нечётная сторона (1А, 3; ул. им. маршала Чуйкова, 45)

Улица им. Наумова

  • от ул. Коммунистической до пр-кта им. Ленина: нечётная сторона (9; ул. Коммунистическая, 50; пр. им. Ленина, 31Б)
  • от пр-кта им. Ленина до ул. Советской: чётная и нечётная стороны (пр. им. Ленина, 36, 38; ул. Советская, 41, 43)
  • от ул. Советской до ул. им. маршала Чуйкова: нечётная сторона (ул. им. маршала Чуйкова, 47А)

Улица Пражская

  • от пр-кта им. Ленина до ул. Советской: чётная сторона (6)

Набережная 62-й Армии

  • от дороги (кольцо) до ул. Комсомольской: чётная и нечётная стороны (2В, 5Б, 22; ул. им. маршала Чуйкова, 15)
  • от ул. Комсомольской до ул. 7-й Гвардейской: чётная сторона (2В, 32)
  • в районе ресторана «Маяк» (1А)

Улица им. генерал-лейтенанта Воронина

  • территория парковки по адресу ул. им. Володарского, 21

Улица им. Володарского

  • от ул. Коммунистической до ул. им. Михаила Балонина: нечётная сторона (21)

Улица Коммунистическая

  • от ул. Комсомольской до ул. Порт-Саида: нечётная сторона, со стороны железной дороги (территория парковки по адресу ул. Коммунистическая, 11г)
  • от ул. Комсомольской до ул. Порт-Саида: нечётная сторона, со стороны железной дороги (территория парковки по адресу ул. Коммунистическая, 13б)

 

Четвёртая волна расширения платных парковок в Дзержинском районе Волгограда

 

Улица им. Карла Либкнехта

  • от пр-кта им. маршала Жукова до ул. Ингульской: чётная сторона (2Б, 4, 16, 24, 40, 52, 64); нечётная сторона (ул. Ингульская, 2; ул. Истринская, 1; ул. им. Карла Либкнехта, 13, 13А, 19А, 21; ул. Рионская, 2, 2А)

 

Кроме того, власти планируют изменить количество парковочных мест на ул. им. Генерал-лейтенанта Воронина в границах от пересечения с ул. Краснознаменской до пересечения с ул. им. Володарского, ул. Волгодонская в границах от пересечения с ул. Мира до пересечения с ул. Комсомольской (четная и нечетная сторона) и ул. Коммунистическая в границах от пересечения с ул. Пражской до пересечения с ул. 7-й Гвардейской. В общей сложности местные парковки теперь смогут вместить 69 автомобилей. В целом же после реализации 4-й волны расширения платных парковок в Волгограде будет создано 4,1 тыс. коммерческих машиномест.

Помимо расширения, новое постановление уточнит порядок расчёта платы за оставление автомобиля. Муниципалитет зафиксирует правило, по которому оплата осуществляется с учётом бесплатного периода.

- В случае пользования платной парковкой более 15 минут плата исчисляется с момента занятия транспортным средством парковочного места, — говорится в проекте, с которым удалось ознакомиться редакции.

Сейчас документ проходит финальные согласования. Дата внедрения платных парковок будет определена департаментом городского хозяйства дополнительно уже после официального подписания постановления.

Отметим, платное парковочное пространство было введено на площади у железнодорожного вокзала Волгоград I два года назад. В новом формате парковка официально заработала здесь с 20 мая 2024 года. Спустя несколько месяцев, с 8 августа, в мэрии объявили о создании 26 участков платной парковки ещё на семи центральных улицах. В 2025 году был реализован третий этап расширения, в рамках которого платными сделали парковки вдоль дорожно-транспортной сети в границах Аллеи героев и ул. 7-й Гвардейской.

Фото из архива ИА «Высота 102»

