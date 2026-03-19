



В Волгоградской области в 2025 году рекордно увеличился портфель сбережений граждан. По данным ИА «Высота 102», волгоградцы отдавали предпочтение срочным депозитам и накопительным счетам. О том, что заставило жителей региона достать из-под подушек свои кровные и на чём они больше всего заработали, а также о перспективах развития автокредитования и госпрограммы «Пушкинская карта» рассказал на пресс-конференции управляющий ВТБ в Волгоградской области Владимир Русаев.

Время копить деньги?

Макроэкономические показатели в 2025 году во многом определялись позицией Центробанка по контролируемому охлаждению экономики за счёт высокой процентной ставки. Этот же фактор и задал вектор развития банковского сектора.

– Чем же запомнился этот год для нас и для всей банковской системы? Прежде всего – высокой ключевой ставкой. В 2025 году она была на рекордном уровне – 23%. Естественно, это резко повысило привлекательность рублёвых депозитов. Поэтому минувший год по праву можно назвать годом сбережений. Модель поведения клиентов полностью отразила эту тенденцию, – рассказал Владимир Русаев.

По данным банкира, в 2025 году в Волгоградской области средняя сумма по вкладам составляла около 1 млн рублей. В основном волгоградцы предпочитали открывать депозиты на срок от 6 месяцев до года. Однако в ближайшее время прогнозируется рост спроса на более краткосрочные предложения, по которым действуют более выгодные процентные ставки.

Особой популярностью у жителей региона пользовались накопительные счета.

– Накопительные счета – продукт сравнительно новый, они появились в банковской системе около трёх лет назад. Это отличная возможность копить, даже с зарплаты. Ещё три года назад такого не было – проценты начислялись только на срочные депозиты, – добавил Русаев.

Также в минувшем периоде специалисты зафиксировали ускоренную конвертацию валютных накоплений в рублёвые за счёт заманчивой доходности последних.

– По данным аналитиков, вложения в рубль в прошлом году принесли одну из самых высоких доходностей в мире. Процентный доход россиян, учитывая высокие ставки, составил по рынку около 9,5 триллиона рублей. То есть вкладчики прибавили порядка 10 триллионов – очень неплохой заработок, поэтому спрос на эти продукты вполне объясним, – подчеркнул эксперт.

Помимо депозитов и накопительных счетов большой популярностью у жителей региона пользовались обезличенные металлические счета, которые позволяют приобретать виртуальные драгоценные металлы и зарабатывать на росте их стоимости. Волгоградцы, воспользовавшиеся этим инструментом, смогли за год кратно увеличить свои финансы.

– Золото подорожало за год примерно на 65%, а серебро — на 150%. Колоссальный рост. Только по нашему банку в Волгоградской области объём таких счетов достиг 223 миллионов рублей, из которых 175 миллионов волгоградцы хранят в золоте, – констатирует представитель ВТБ.

В 2026 году эксперты ожидают, что сберегательная модель поведения клиентов сохранится, однако темпы прироста накоплений немного сбавят обороты.

– Мы считаем, что в этом году тенденция к сбережению средств продолжится. Потребительский спрос, желание тратить, пока отошли на второй план. Люди больше копят. Рынок сбережений продолжит расти, но чуть медленнее – прогнозируем плюс 8–11%. Объём депозитов физлиц по России, по нашим расчётам, превысит 73 триллиона рублей. Ставки по вкладам будут снижаться вслед за ключевой, сверхвысоких уже не будет, но они останутся двузначными, что всё равно привлекательно, – обратил внимание спикер.

По базовому прогнозу экспертов к концу года ставка Центробанка может снизиться до 12%.

Пробуксовывая, но не стоя на месте

В Волгоградской области, как и в целом по России, 2025 год стал одним из самых сложных для рынка автокредитования, в обозримом будущем эксперты ожидают сохранения этой тенденции. Не поможет ощутимо оживить продажи даже снижение ключевой ставки и стоимости кредитов.

– Февральская статистика показывает, что банки постепенно адаптируются к новым регуляторным требованиям. С начала года при рассмотрении заявок учитываются доходы клиентов только из официальных источников. В то же время рынок стабилизируется после существенного прошлогоднего сокращения, – отмечает банкир.

Однако смягчение монетарной политики частично «съест» рост утилизационного сбора, а также другие факторы, провоцирующие повышение стоимости на автомобили.

– Мы пока ожидаем стабилизации по ценам, потому что повышение утильсбора, конечно, рынок немного дестабилизировало. Если будет устойчивость, возможно, какой-то рост и появится. Но высокая цена на авто, конечно, отражается на покупательской активности волгоградцев, – продолжил Владимир Русаев.

Классика на новый лад

С начала 2026 года в России выдачей «Пушкинских карт» молодежи занялся банк ВТБ в качестве нового оператора федеральной программы. В Волгоградской области право на получение «Пушкинской карты» имеют порядка 200 тыс. молодых людей. Из них карты от нового оператора уже получили более 107 тыс. человек в возрасте от 14 до 22 года. К концу 2026 года новые карты должны получить порядка 80% волгограцев, относящихся к соответствующей категории граждан.

– Все технические процессы прошли штатно: в январе молодежь уже ходила в кинотеатры с нашей «Пушкинской картой», сбоев не было. Сейчас продолжаем эмиссию этих карт, – отметил Владимир Русаев. – Если сравнивать Волгоградскую область с другими регионами, мы входим в число регионов-лидеров, где молодежь активно пользуется «Пушкинской картой».

Традиционно наибольшей популярностью у волгоградских участников «Пушкинской карты» – молодых людей в возрасте от 14 до 22 лет – пользовались сеансы в кинотеатрах. При этом спрос на другие культурно-массовые мероприятия пока невысок.