В Волгограде назвали вакансии апреля с зарплатой от 100 тыс. рублей

Высокооплачиваемые вакансии, которые работодатели предлагают в апреле жителям Волгограда и области, озвучил сервис по поиску работы SuperJob. Как сообщает V102.RU со ссылкой на исследование, больше всего - от 150 тысяч рублей в месяц - может заработать мастер по обслуживанию холодильных установок.

Такого специалиста ищет индивидуальный предприниматель. Сотрудник должен заниматься ремонтом и обслуживанием холодильного оборудования, проводить диагностику неисправностей и оперативно устранять поломки. Требуется опыт и водительские права категории B, так как работа предусматривает постоянные разъезды. Работодатель обещает возмещать транспортные расходы и выплачивать командировочные.

От 120 до 130 тысяч рублей предлагают платить ежемесячно начальнику обособленного структурного подразделения в крупной почтовой сети. От кандидата требуется опыт руководства и операционного управления, так как в числе задач - управление логистикой и оказанием услуг, организация финансово-хозяйственной деятельности подразделения.

Инженеру ПТО в Волгограде готовы платить зарплату в сумме от 120 тысяч рублей в компании, которая оказывает комплексные услуги по строительству объектов, в том числе в Москве и Московской области. Работать придется в Волжском. Обязанности включают контроль проектной документации, расчет и подбор оборудования, а также организацию и контроль монтажа систем ОВ и ВК. Требуется соответствующий опыт и знание нормативной документации.

Замыкают пятерку лучших вакансий апреля водитель погрузчика и менеджер по продажам с зарплатой от 100 до 120 тысяч рублей в месяц. Крупная торговая компания предлагает соискателю на место водителя вахтовый метод работы с удобным графиком 7/7, бесплатное питание, медицинскую страховку и обучение с наставником и многое другое. Менеджеру по продажам придется работать с запчастями для грузовых автомобилей. Компания предлагает обучение с нуля, стабильную зарплату и % от оборота.