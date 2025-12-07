Банк вакансий тает в Волгоградской области





В Волгоградской области сократилась потребность работодателей в сотрудниках. По данным Росстата, в октябре работодатели сообщили в органы службы занятости о наличии 20961 вакансии, тогда как в сентябре в организации требовалось 23784 работника. В ЮФО ситуация с динамикой банка вакансий разная. Например, в Краснодарском крае за месяц количество требуемых сотрудников выросло почти на 100 человек – до 65401. В Калмыкии – на 9 человек. Банк вакансий пополнился и в Крыму – с 17974 человек до 19334.

В других регионах Южного федерального округа, как и в волгоградском регионе, фиксируется обратная тенденция.



Между тем, по данным статистического ведомства, в Волгоградской области за период с августа по октябрь уровень безработицы составил 1,9%. В регионе насчитывалось на тот момент 24,3 тысячи безработных.







