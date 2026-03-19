В Волгограде с 20 марта закроют мост на Тулака





На путепроводе по улице Базисной с завтрашнего дня, 20 марта, изменится схема движения автомобильного транспорта на прилегающем участке улично-дорожной сети. Движение через данный путепровод полностью прекращается с 20 марта по 1 сентября в связи с начало активных ремонтных работ, сообщили в мэрии.

Объехать место проведения работ автомобилисты смогут по улицам Рабоче-Крестьянской, Льва Толстого, Тулака, Туркменской и Авиаторской.

Помимо этого, вносятся изменения в схему движения общественного транспорта. Так, троллейбусы маршрутов №8а, №10, №15а, а также автобусы №55, №23а и №50 после остановки «Фабрика «Царица» будут проходить по улицам Рабоче-Крестьянской и Льва Толстого. По ул. Тулака общественный транспорт будет совершать остановку напротив дома №20, затем выходить на ул. Турменскую, где маршрут №8а будет следовать в сторону Оптово-строительного рынка, а маршруты №№ 10, 15а, №55, №23а и №50 отправятся в сторону на пл. Куйбышева, там совершат разворот и далее проследуют аналогичным образом в обратном направлении. Таким образом, общественный транспорт временно перестанет обслуживать остановку «Тулака», расположенную у домов №12 и №19 по ул. Туркменской.

Напомним, в прошлом году на путепроводе были завершены подготовительные работы в подмостовом пространстве, а также укреплены откосы. В этом году основная часть ремонта коснется проезжей части. На объекте выполнят ремонт пролетов, заменят консольные участки и опоры, заделают деформационные швы и положат новый асфальт. В рамках ремонта здесь также отремонтируют железобетонные поверхности и архитектурные элементы – стелы.



