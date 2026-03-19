



Самый большой миграционный поток по сравнению с другими регионами ЮФО фиксируется в Волгоградской области. Как заявил начальник ГУ МВД по Волгоградской области Дмитрий Свинов, который сегодня, 19 марта, выступил на парламентском часе в областной думе, в прошлом году в регион прибыло около 80 тысяч мигрантов. Это на 25% превысило показатель позапрошлого года.

Ситуация, по словам Свинова, требует усиления внимания к прибывающим в регион мигрантам. В прошлом году в Волгоградской области выросло количество административных дел за нарушение миграционного законодательства, также возбуждались уголовные дела за фиктивную постановку на учет иностранцев. Одной из крайних мер являлось выдворение жителей зарубежных государств с территории региона.

Как рассказал начальник волгоградского ГУ МВД, иностранцы, которые хотят получить российское гражданство, должны принять присягу гражданина РФ под флагом Волгоградской области. Также одним из условий получения этого гражданства для мужчин является обязательная постановка на воинский учет. Если житель иностранного государства не соглашается с такими условиями, ему отказывают в российском гражданстве. При этом правоохранители передают соответствующую информацию коллегам в другие регионы России, что лишает иностранного гражданина возможности стать обладателем российского паспорта за пределами области.



