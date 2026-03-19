Волгоградка госпитализирована после пожара в четырёхэтажном доме





19 марта в Тракторозаводском районе Волгограда произошёл пожар в четырёхэтажном многоквартирном жилом доме. Возгорание быстро охватило одну из квартир. На место оперативно выдвинулись специалисты 1-й пожарно-спасательной части.

- В 04:15 на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы поступило сообщение о пожаре в Тракторозаводском районе г. Волгограда. В одной из комнат многоквартирного 4-этажного дома горели домашние вещи на площади 16 кв. метров, - сообщили в ГУ МЧС России по Волгоградской области.

Отметим, по данным спасателей, горение было ликвидировано уже спустя 22 минуты. В результате случившегося пострадала 53-летняя волгоградка. Женщина была госпитализирована в больницу. В настоящее время причина возгорания устанавливается.

