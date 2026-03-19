Рулил бизнесом вопреки запретам: что происходило на суде по делу экс-депутата облдумы Короткова Суд в Волгограде признал незаконной добровольную отставку экс-депутата Короткова В Волгограде заменят трамвайные пути от ул. Космонавтов до ул. Хорошева Юрист экс-депутата Короткова просил «забыть» о визите силовиков в офис ООО «Земля-Профи» Готовьте ваши денежки: в Волгограде режим платных парковок распространят на Дзержинский район

Похоронил бизнес? Ремонт машины обернулся для волгоградки потерей денег и нервов

«Спокойно в нашей отрасли не было никогда»: волгоградский турагент – о закрытии направлений, росте цен и спросе на отдых

«В СССР такого даже не знали»: почему профвыгорание стало главным «диагнозом» современных людей

Федеральные новости
 Депутат предупредил о шпионаже через игру Pokemon Go
Саратовский депутат Александр Янклович предостерег коллег в ходе заседания от использования враждебных и шпионских программ. Как сообщает ИА «СарИнформ», заявление депутата прозвучало в ходе обсуждения нацпроекта «Экономика данных...
Федеральные новости
 Минздрав предложил отправлять к психологу не планирующих рожать женщин
В России женщин, которые по каким-либо причинам не планируют ребенка, предложили отправлять к психологу. Такую рекомендацию выдал Минздрав РФ, передает ТАСС с ссылкой на документ.  – При указании «0»...
«С нашей области никто не обзванивает Россию»: в Волгограде переловили всех мошенников с сим-боксами

Общество 19.03.2026 12:43
19.03.2026 12:43


Начальник ГУ МВД России по Волгоградской области Дмитрий Свинов отметил значительный прогресс в борьбе с IT-мошенниками, после совершенствования законодательной базы в России.

- Благодаря законодательным инициативам ситуация в данном направлении стала меняться не только в Волгоградской области, но и в целом по стране. Данная работа меняет картину IT-преступности, - сообщил Дмитрий Свинов депутатам после ежегодного отчета о деятельности волгоградской полиции за 2025 год.

По его словам, в 2023-2024 годах правоохранительные органы выявляли мошенников с сим-боксами, через которые осуществлялись телефонные звонки и смс-рассылки для получения личных данных россиян с целью хищения денег. Однако из-за несовершенства законодательной базы привлечь таких злоумышленников к уголовной ответственности было проблематично.

- У нас не было ни одного уголовного дела по России за 2023-2024 годы. Сейчас мы не просто заходим и изымаем, сейчас мы реально привлекаем их к уголовной ответственности. Причем квалифицируем действия в организованных формах, что значительно повышает ответственность, - сказал начальник Главка. - Позволю доложить, что в Волгоградской области после всей работы, которую мы провели с федеральной службой безопасности, нет таких объектов. С нашей области никто не обзванивает Россию и не совершает мошеннических действий.

При этом генерал-майор отметил, что, конечно, такие злоумышленники могут появиться в будущем, но работа по их выявлению и задержанию налажена на регулярной основе.


15:17
Под Волгоградом отсидевшего разбойника арестовали за нападение на полицейскогоСмотреть фотографии
15:09
В Волгограде с 20 марта закроют мост на ТулакаСмотреть фотографии
14:51
Волгоградцы с детьми получат в 2026 году новую выплатуСмотреть фотографии
14:43
В Волгограде инспекторам ГИБДД грозит срок за фальсификацию обстоятельств аварииСмотреть фотографии
14:42
Бастрыкин затребовал доклад о появлении ТЦ в парке Героев-летчиков в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:38
В Волгограде после тяжелой зимы стартовал выборочный ремонт дорогСмотреть фотографии
13:39
80 тысяч в год: Волгоградская область лидирует в ЮФО по притоку мигрантовСмотреть фотографии
13:36
Триумф волгоградских баскетболистов: лицей №5 – чемпион ЮФО в рамках КЭС‑БАСКЕТСмотреть фотографии
13:28
Волгоградские депутаты проголосовали за освобождение себя от тотального аудита доходовСмотреть фотографии
12:43
«С нашей области никто не обзванивает Россию»: в Волгограде переловили всех мошенников с сим-боксамиСмотреть фотографии
12:32
Московская фирма завалила капремонт в домах Волгограда и области на 237 млнСмотреть фотографии
12:24
Волгоградец лишился авто бизнес-класса за 961 штрафСмотреть фотографии
12:21
Волгоградев предупредили о начале самой жесткой и длинной магнитной буриСмотреть фотографии
12:14
В облдуме комитет уличенного в коррупции экс-депутата возглавила дамаСмотреть фотографии
12:02
В Волгограде студентка вуза сожгла две полицейские машиныСмотреть фотографии
10:54
Ставка на сбережение: волгоградцы в 2025 году массово вложились в банковские депозитыСмотреть фотографии
10:47
В Волгограде генерал-майор полиции Дмитрий Свинов впервые отчитается перед депутатамиСмотреть фотографии
10:45
В Волгограде мужчина расстрелял иномарку из автомата КалашниковаСмотреть фотографии
10:40
Волгоградка госпитализирована после пожара в четырёхэтажном домеСмотреть фотографии
10:38
Экс-судья Верховного суда Момотов пытается вернуть себе отели Marton в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:28
Милующаяся под дождем пара ондатр попала в объектив волгоградского фотографаСмотреть фотографии
10:24
В Ростове вспоминают погибших в авиакатастрофе самолета FlydubaiСмотреть фотографии
09:41
В Волжском засняли наезд маршрутки на школьника у городской гимназииСмотреть фотографииCмотреть видео
09:13
Экосовет оценит нанесенный сайгаками ущерб волгоградским аграриямСмотреть фотографии
08:44
В Волгограде задержали дрифтера за трюки на площадиСмотреть фотографииCмотреть видео
08:23
На реках Волгоградской области продолжается рост уровня водыСмотреть фотографии
08:07
Цены на помидоры и яйца продолжили взлет в ВолгоградеСмотреть фотографии
07:52
Волгоградским педагогам допобразования предлагают удлинить отпускСмотреть фотографии
07:28
Гидрометцентр увидел опасность в туманном мареве над ВолгоградомСмотреть фотографии
07:00
Героя СВО Степана Малащенко похоронят в Волгоградской областиСмотреть фотографии
 