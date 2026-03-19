Начальник ГУ МВД России по Волгоградской области Дмитрий Свинов отметил значительный прогресс в борьбе с IT-мошенниками, после совершенствования законодательной базы в России.

- Благодаря законодательным инициативам ситуация в данном направлении стала меняться не только в Волгоградской области, но и в целом по стране. Данная работа меняет картину IT-преступности, - сообщил Дмитрий Свинов депутатам после ежегодного отчета о деятельности волгоградской полиции за 2025 год.

По его словам, в 2023-2024 годах правоохранительные органы выявляли мошенников с сим-боксами, через которые осуществлялись телефонные звонки и смс-рассылки для получения личных данных россиян с целью хищения денег. Однако из-за несовершенства законодательной базы привлечь таких злоумышленников к уголовной ответственности было проблематично.

- У нас не было ни одного уголовного дела по России за 2023-2024 годы. Сейчас мы не просто заходим и изымаем, сейчас мы реально привлекаем их к уголовной ответственности. Причем квалифицируем действия в организованных формах, что значительно повышает ответственность, - сказал начальник Главка. - Позволю доложить, что в Волгоградской области после всей работы, которую мы провели с федеральной службой безопасности, нет таких объектов. С нашей области никто не обзванивает Россию и не совершает мошеннических действий.

При этом генерал-майор отметил, что, конечно, такие злоумышленники могут появиться в будущем, но работа по их выявлению и задержанию налажена на регулярной основе.





