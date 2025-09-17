Общество

Волгоградцам предлагают стабильную работу в сфере ЖКХ

Общество 17.09.2025 10:45 Реклама
0
17.09.2025 10:45 Реклама


АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК г. Волгограда» приглашает профессионалов присоединиться к своей команде. Соискателям предлагают вакансии в рамках нескольких направлений.
• аналитика баз данных и бизнес-процессов;
• договорная работа;
• работа с населением; 
• расчет начислений за коммунальные услуги;
• учет энергоресурсов.
Условия трудоустройства:
• официальное трудоустройство по ТК РФ;
• полный соцпакет и ДМС после испытательного срока;
• график 5/2 с комфортным началом рабочего времени;
• удобное расположение офиса в Волгограде (ул. Циолковского, 9а).
Как откликнуться? Отправьте резюме на e.emelyanenko@ivc34.ru, m.shaulskaya@ivc34.ru или звоните по тел.: 89275047804, 89876446276. Подробности на сайте.
Начните карьеру в компании, которая заботится о росте и стабильности своих сотрудников.
Реклама. АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК», ИНН 3445061691, erid: F7NfYUJCUneTSxJ7jhSW

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
17.09.2025 11:19
Общество 17.09.2025 11:19
Комментарии

0
Далее
Общество
17.09.2025 10:55
Общество 17.09.2025 10:55
Комментарии

0
Далее
Общество
17.09.2025 10:18
Общество 17.09.2025 10:18
Комментарии

0
Далее
Общество
17.09.2025 10:16
Общество 17.09.2025 10:16
Комментарии

0
Далее
Общество
17.09.2025 08:33
Общество 17.09.2025 08:33
Комментарии

0
Далее
Общество
17.09.2025 07:59
Общество 17.09.2025 07:59
Комментарии

0
Далее
Общество
17.09.2025 07:48
Общество 17.09.2025 07:48
Комментарии

0
Далее
Общество
17.09.2025 07:17
Общество 17.09.2025 07:17
Комментарии

0
Далее
Общество
17.09.2025 06:59
Общество 17.09.2025 06:59
Комментарии

0
Далее
Общество
17.09.2025 06:43
Общество 17.09.2025 06:43
Комментарии

0
Далее
Общество
16.09.2025 21:59
Общество 16.09.2025 21:59
Комментарии

0
Далее
Общество
16.09.2025 21:49
Общество 16.09.2025 21:49
Комментарии

0
Далее
Общество
16.09.2025 20:31
Общество 16.09.2025 20:31
Комментарии

0
Далее
Общество
16.09.2025 19:38
Общество 16.09.2025 19:38
Комментарии

0
Далее
Общество
16.09.2025 19:02
Общество 16.09.2025 19:02
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

11:19
Минтруд подготовил поправки о поддержке вернувшихся участников СВОСмотреть фотографии
10:55
В Волгограде гордума одобрила повышение стоимости проезда до 40 рублейСмотреть фотографии
10:45
Волгоградцам предлагают стабильную работу в сфере ЖКХСмотреть фотографии
10:18
В Волжском осудили хакера, пытавшегося разбогатеть через чужие «Госуслуги»Смотреть фотографии
10:16
Четыре волгоградца заразились от комаров лихорадкой Западного НилаСмотреть фотографии
10:14
В Волжском экс-полицейский сколотил ОПГ ради наживыСмотреть фотографии
09:46
В Волгограде посетителей и персонал эвакуировали из здания ТРЦ «Акварель»Смотреть фотографииCмотреть видео
08:33
Под Волгоградом поликлинику после капремонта сдали с бракомСмотреть фотографии
07:59
Нейросеть «застукала» 1000 волгоградцев, говоривших за рулем по телефонуСмотреть фотографии
07:48
Жители Волгограда хотят видеть город без уродующей его рекламыСмотреть фотографии
07:17
Депутаты 17 сентября планируют повысить стоимость проезда по ВолгоградуСмотреть фотографии
06:43
«Орденоносные» дома в Волгограде украсят архитектурно-художественной подсветкойСмотреть фотографии
06:06
В Волгоградской области приватизируют 2650 газовых объектовСмотреть фотографии
05:32
Команды школы «Ротор» обыграли «Динамо» в Юношеской футбольной лигеСмотреть фотографии
21:59
Новая башня-аттракцион появится в ЦПКиО веснойСмотреть фотографииCмотреть видео
21:49
Владимир Путин наградил волгоградского дзюдоиста Армана АдамянаСмотреть фотографии
20:51
Владимир Путин посетил учение «Запад-2025»Смотреть фотографии
20:31
Волгоградское МЧС предупредило об утренних заморозках 17 сентябряСмотреть фотографии
20:02
Волжский горсуд лишил экс-судей Траховых имущества на 2,5 миллиардаСмотреть фотографии
19:38
Экс-директора цементного завода похоронят в Михайловке 17 сентябряСмотреть фотографии
19:18
Волгоградский облсуд назначил дату заседания по делу Ивана ГеляСмотреть фотографии
19:02
В Волжском родственникам погибших бойцов СВО передали ордена и медалиСмотреть фотографии
18:31
Центробанк обещает раскрепостить водителей с ОСАГОСмотреть фотографии
17:58
«Мне написали, что он в заложниках»: потерявшая 3 млн волгоградка попросила Бастрыкина наказать жиголоСмотреть фотографииCмотреть видео
17:19
В аэропорту Волгограда установят фонтанчик с бесплатной водойСмотреть фотографии
16:59
Волгоградское предприятие поздравило со 100-летием ветерана завода Александру Семеновну МашковуСмотреть фотографии
16:49
В Волгограде у посёлка Весёлая балка горит 3 тыс. кв. метров камышаСмотреть фотографии
16:34
Строительный бум в сфере жилья зафиксирован в Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:31
Вслед за Волгоградом? Саратовцы начнут платить штрафы за «игнор» оперштабаСмотреть фотографии
15:42
В Волгограде по делу водителя BMW Пака идет допрос свидетелейСмотреть фотографии
 