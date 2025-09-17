Волгоградцам предлагают стабильную работу в сфере ЖКХ

Общество 17.09.2025 10:45 Реклама
0
17.09.2025 10:45 Реклама
АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК г. Волгограда» приглашает профессионалов присоединиться к своей команде. Соискателям предлагают вакансии в рамках нескольких направлений.
• аналитика баз данных и бизнес-процессов;
• договорная работа;
• работа с населением;
• расчет начислений за коммунальные услуги;
• учет энергоресурсов.
Условия трудоустройства:
• официальное трудоустройство по ТК РФ;
• полный соцпакет и ДМС после испытательного срока;
• график 5/2 с комфортным началом рабочего времени;
• удобное расположение офиса в Волгограде (ул. Циолковского, 9а).
Как откликнуться? Отправьте резюме на e.emelyanenko@ivc34.ru, m.shaulskaya@ivc34.ru или звоните по тел.: 89275047804, 89876446276. Подробности на сайте.
Начните карьеру в компании, которая заботится о росте и стабильности своих сотрудников.
Реклама. АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК», ИНН 3445061691, erid: F7NfYUJCUneTSxJ7jhSW
Минтруд подготовил поправки о поддержке вернувшихся участников СВО17.09.2025 11:19
Общество 17.09.2025 11:19
В Волгограде гордума одобрила повышение стоимости проезда до 40 рублей17.09.2025 10:55
Общество 17.09.2025 10:55
В Волжском осудили хакера, пытавшегося разбогатеть через чужие «Госуслуги»17.09.2025 10:18
Общество 17.09.2025 10:18
Четыре волгоградца заразились от комаров лихорадкой Западного Нила17.09.2025 10:16
Общество 17.09.2025 10:16
Под Волгоградом поликлинику после капремонта сдали с браком17.09.2025 08:33
Общество 17.09.2025 08:33
Нейросеть «застукала» 1000 волгоградцев, говоривших за рулем по телефону17.09.2025 07:59
Общество 17.09.2025 07:59
Жители Волгограда хотят видеть город без уродующей его рекламы17.09.2025 07:48
Общество 17.09.2025 07:48
Депутаты 17 сентября планируют повысить стоимость проезда по Волгограду17.09.2025 07:17
Общество 17.09.2025 07:17
В центре Волгограда закрылось гастрокафе популярной сети кондитерских17.09.2025 06:59
Общество 17.09.2025 06:59
«Орденоносные» дома в Волгограде украсят архитектурно-художественной подсветкой17.09.2025 06:43
Общество 17.09.2025 06:43
Новая башня-аттракцион появится в ЦПКиО весной16.09.2025 21:59
Общество 16.09.2025 21:59
Владимир Путин наградил волгоградского дзюдоиста Армана Адамяна16.09.2025 21:49
Общество 16.09.2025 21:49
Волгоградское МЧС предупредило об утренних заморозках 17 сентября16.09.2025 20:31
Общество 16.09.2025 20:31
Экс-директора цементного завода похоронят в Михайловке 17 сентября16.09.2025 19:38
Общество 16.09.2025 19:38
В Волжском родственникам погибших бойцов СВО передали ордена и медали16.09.2025 19:02
Общество 16.09.2025 19:02