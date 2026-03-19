



В Мосгорсуд поступила апелляционная жалоба на решение Останкинского районного суда, удовлетворившего антикоррупционный иск Генпрокуратуры к экс-судье Верховного суда Виктору Момотову и бизнесменам Андрею и Ивану Марченко, владеющими в том числе сетью гостиниц в Волгограде. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Мосгорсуда.

Напомним, осенью прошлого года Останкинский райсуд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры к бывшему судье Верховного суда, председателю Совета судей России Виктору Момотову об обращении в доход государства имущества — сети отелей стоимостью более 9 млрд руб. Ими, как утверждалось в иске, судья владел совместно с краснодарским отельером Андреем Марченко. Последнему, утверждали в Генпрокуратуре, ответчик помогал выигрывать судебные споры и увеличивать бизнес-империю. Также в надзорном органе заявляли, что в отелях процветал незаконный бизнес в виде проституции.

Часть бизнес-империи бывшего судьи и предпринимателей располагается и в Волгограде. Андрей Марченко возвел четыре гостиницы Marton на улицах Белоглинской, Рокоссовского, Царицынской обороны и Профсоюзной. Они появились на землях ИЖС, а одна из гостиниц по документам являлась двухэтажным магазином. Объекты строились без соответствующих документов, назначение земельных участков не менялось, а Марченко неоднократно привлекался к административной ответственности. Однако власти не могли снести незаконные сооружения без решений судов.

Между тем, после решения Останкинского районного суда гостиницы Marton продолжили работать в Волгограде в обычном режиме. Сегодня, 19 марта, корреспондент ИА «Высота 102» также убедился в том, что в отелях принимают заявки на бронирование номеров в ближайшие дни.



