



В Дзержинском районе Волгограда прокуратура направила в суд уголовное дело, возбуждённое против инспекторов ГИБДД. В июне 2025 года правоохранители пытались выгородить лихача, спровоцировавшего аварию на территории ЖК «Бейкер-стрит».

- 6 июня 2025 года 20-летний водитель автомобиля марки «Лада Веста» при движении на ул. Шекснинской около дома № 103 с целью объезда пробки выехал на полосу встречного движения, где совершил наезд на переходившую дорогу 26-летнюю девушку, а затем врезался в припаркованный автомобиль Chevrolet, - сообщили в прокуратуре Волгоградской области.

Однако, оформляя документы, правоохранители скрыли факт выезда молодого человека на встречную полосу и умолчали о наличии пострадавшей. Проходящую лечение в больнице девушку, инспекторы запугав заставили подписать документы о том, что травмы она получила, споткнувшись о неровность.

В результате 20-летний лихач на «Ладе» отделался штрафом в 3 тыс. рублей за отсутствие страховки. Процессуальная проверка не проводилась. Лишь благодаря вмешательству надзорного ведомства о фальсификации обстоятельств аварии стало известно.

Отметим, в отношении инспекторов возбуждено уголовное дело за служебный подлог. Им может грозить до двух лет тюрьмы. Точку в деле в ближайшее время предстоит поставить Дзержинскому районному суду.

