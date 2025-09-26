«Когда выезжаешь на линию, сердце замирает»: репортаж о подготовке водителей в Волгограде

Общество 26.09.2025 16:27
Каждый день тысячи пассажиров спешат на работу, в школу или домой, занимая места в вагоне трамвая. Для кого-то это привычная поездка, но за каждой такой поездкой стоит человек, который прошёл серьёзный путь обучения, чтобы оказаться в кабине. Журналисты V102.RU побывали в «альма-матер» водителей городского транспорта – подробнее в репортаже.
Путь к профессии водителя начинается в учебном классе предприятия городского электротранспорта. На столах – толстые папки с правилами, на доске – схемы линий, а за окном слышен звон трамвайного звонка. Здесь будущие водители погружаются в теорию: изучают устройство вагона, основы электробезопасности, правила дорожного движения и особенности организации движения на рельсах.
Через несколько недель наступает самое волнительное время – практические занятия. Под контролем опытных инструкторов курсанты впервые садятся в кабину учебного вагона. Они учатся трогаться плавно, останавливаться точно у платформы, держать скорость на прямых участках и аккуратно входить в повороты. Сначала это кажется невероятно сложным, но постепенно движения становятся уверенными.
– Когда впервые выезжаешь на линию, сердце замирает, – поделился впечатлениями ученик Алексей. – За твоей спиной десятки пассажиров, и ты понимаешь, что от тебя зависит их безопасность. Это чувство ответственности очень сильное, но вместе с ним приходит и гордость за то, что ты управляешь таким транспортом.
Инструкторы отмечают, что в профессии главное – внимание и выдержка. Водитель трамвая не просто управляет вагоном, он должен видеть весь поток движения, реагировать на дорожные ситуации, соблюдать график и при этом заботиться о пассажирах. Это труд, требующий собранности, а ещё – искреннего желания работать с людьми.
После завершения курса и сдачи экзаменов выпускники получают свидетельство водителя трамвая и выходят на линии города. Для многих это не просто работа, а новая стабильная жизнь с социальными гарантиями и возможностью дальнейшего роста. Со временем вчерашний ученик может стать инструктором, наставником для новых поколений.
Волгоградцев, которые хотя бы раз задумывались о профессии, где ценятся ответственность и надёжность, приглашают как раз на такую работу – водителя электротранспорта. Узнать о ней больше можно в отделе кадров АО «ЭлектроТранспорт Плюс» по телефону (8442) 23-86-42.
Реклама. АО «ЭлектроТранспорт Плюс», ИНН 3443147336, erid: F7NfYUJCUneTSxdeQakh
