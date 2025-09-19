Причины нехватки поваров в Волгоградской области назвали в hh.ru





Профессии поваров, пекарей, кондитеров в Волгоградской области по-прежнему остаются в разряде дефицитных. По данным hh.ru, по итогам августа этого года приходится по 1,5 резюме на одну вакансию при норме от 4 до 8. И это даже при том, что число вакансий год к году уменьшилось – за восемь с половиной месяцев этого года в Волгоградской области их было более 1,7 тыс., что на 32% меньше значений аналогичного периода прошлого года.

Предлагаемая медианная заработная плата волгоградских кулинаров составила 50,7 тыс. рублей, диапазон зарплатных предложений колебался в среднем от 34,7 до 92,8 тыс. рублей. За аналогичный период прошлого года было 2,5 тыс. вакансий, медианная зарплата – 43 тыс. рублей, диапазон – от 31,6 до 65,8 тыс. рублей.

Аналитики назвали причины дефицита – это и непопулярность профессии долгие годы, когда на поваров просто не шли учиться в том количестве, в котором данные специалисты требовались, это и рост самой потребности в связи с возросшим запросом людей на питание вне дома, и небыстрый рост заработных плат, особенно для поваров в профобласти розничной торговли. Чтобы решить проблему кадров, многие сети общественного питания уже создали свои школы для поваров и готовят сотрудников самостоятельно, но даже при таком подходе полной укомплектованности нет. Дошло уже до того, что в повара зовут всех, кто любит готовить дома. Однако потом к ним появляется немало требований – начиная от умения грамотно говорить до выносливости и знания японской кухни.