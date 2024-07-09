Волгоградцам рассказали, где можно заработать до 170 тыс. рублей

Эксперты сервиса SuperJob составили рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий июля в Волгограде. Как сообщает V102.RU со ссылкой на исследование, руководителю проекта по строительству работодатель готов платить зарплату в пределах 150 – 170 тыс. рублей.
Второе место занимает вакансия врача хирурга-флеболога. Будущему специалисту обещают платить от 150 тыс. рублей.
На третьем месте – вакансия директора производственного предприятия. Кандидату предлагают ежемесячный доход от 120 тыс. рублей.
Пятерку замыкают вакансии прораба и инженера-проектировщика автомобильных дорог. Соискателям обещают зарплату от 90 тыс. рублей.