Где платят больше? В Волгоградской области назвали отрасли с самыми высокими зарплатами

В Волгоградской области больше всего в октябре зарплаты выросли в трех областях - строительстве, недвижимости и в сельском хозяйстве. Такие данные, как передает V102.RU, озвучили эксперты hh.ru.

Так, зарплаты в сфере строительства и недвижимости в регионе в среднем достигли 137,6 тысячи рублей, тогда как медианная предлагаемая зарплата в Волгоградской области в октябре 2025 года составила 64,8 тысячи рублей.

На втором месте — сельское хозяйство, где работодатели предлагают 129,8 тысячи рублей. По-прежнему востребованы сферы рабочих профессий – здесь готовы платить в среднем 123,6 тысячи рублей. Транспорт и логистика с уровнем зарплат в районе 118,8 тысячи рублей также входит в топ. Замыкает его сфера добычи сырья, где указываются зарплаты в размере 117,9 тысячи рублей.

Эксперты отмечают, что самый значительный рост зарплат произошел в сельском хозяйстве - сразу на 45,6 тысячи рублей. Сфера строительства демонстрирует рост на 43,1 тысячи рублей. На третьем месте автобизнес - рост на 36 тысяч рублей.

Проанализировали эксперты и самые высокооплачиваемые специальности в Волгоградской области по итогам октября. В прошедшем месяце больше всего предлагали коммерческому директору - 500 тысяч рублей. Вакансия сетевого инженера с зарплатой 400 тысяч находится на второй позиции. И замыкает тройку лидер с зарплатой 275 тысяч рублей - руководитель группы разработки.