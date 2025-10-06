Врачам в Волгограде готовы платить 80 тысяч рублей





Эксперты hh.ru выяснили, какие зарплаты готовы платить врачам российские работодатели, а также, как изменилась ситуация с кадровым дефицитом в медицинской сфере за год.

Данные hh.ru свидетельствуют, что с начала года российские государственные и частные клиники, а также другие работодатели, связанные со сферой медицины и фармацевтики, искали более 356 тыс. специалистов. В Волгоградской области с начала года было размещено 1,6 тыс. вакансий для врачей.

За год российские работодатели из медицинской отрасли нарастили доход в своих вакансиях уже на 13%, доведя медианную предлагаемую зарплату для работников до 83,3 тыс. рублей. Медианные предлагаемые зарплаты в вакансиях для врачей на hh.ru достигли 100,1 тыс. рублей, что на 15% больше, чем в 2024 году.

Между тем, по итогам 9 месяцев 2025 года в ЮФО наибольшие медианные предложения по зарплате для врачей сейчас указаны в вакансиях в Астраханской области (90,5 тыс.) и Республике Калмыкия (90 тыс.) и Краснодарском крае (82,2 тыс.), наименьшие - в Ростовской области (77,1 тыс.). Медиана зарплатных предложений в Волгоградской области составила 80,7 тыс. рублей.









Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!