Рулил бизнесом вопреки запретам: что происходило на суде по делу экс-депутата облдумы Короткова Суд в Волгограде признал незаконной добровольную отставку экс-депутата Короткова В Волгограде заменят трамвайные пути от ул. Космонавтов до ул. Хорошева Юрист экс-депутата Короткова просил «забыть» о визите силовиков в офис ООО «Земля-Профи» Готовьте ваши денежки: в Волгограде режим платных парковок распространят на Дзержинский район

Похоронил бизнес? Ремонт машины обернулся для волгоградки потерей денег и нервов

«Спокойно в нашей отрасли не было никогда»: волгоградский турагент – о закрытии направлений, росте цен и спросе на отдых

«В СССР такого даже не знали»: почему профвыгорание стало главным «диагнозом» современных людей

 Депутат предупредил о шпионаже через игру Pokemon Go
Саратовский депутат Александр Янклович предостерег коллег в ходе заседания от использования враждебных и шпионских программ. Как сообщает ИА «СарИнформ», заявление депутата прозвучало в ходе обсуждения нацпроекта «Экономика данных...
 Минздрав предложил отправлять к психологу не планирующих рожать женщин
В России женщин, которые по каким-либо причинам не планируют ребенка, предложили отправлять к психологу. Такую рекомендацию выдал Минздрав РФ, передает ТАСС с ссылкой на документ.  – При указании «0»...
Милующаяся под дождем пара ондатр попала в объектив волгоградского фотографа

Общество 19.03.2026 10:28
Пара нахохлившихся и согревающих друг друга во время дождя ондатр попала в объектив волгоградского фотографа-натуралиста. Пугливые, а от того не жалующие повышенного внимания зверьки в этот раз не отказались от очаровательной «семейной» фотосессии.

- В Волгоградской области ондатры – вовсе не редкость. Но из-за своей пугливости они так редко подпускают к себе человека, что сфотографировать их – значит, поймать удачу за хвост, - делится впечатлениями биолог и фотограф Алина Урусова. – Эту милующуюся под дождем парочку я встретила на Сарпинском.


Скрываясь от незваных гостей, упитанные грызуны с густым и непромокаемым мехом, могут нырнуть в ближайший водоем и на время задержать дыхание под водой.

- В таких условиях неизбежен дефицит кислорода, поэтому в мышцах водных животных повышен миоглобин – белок, связывающий кислород и служащий его запасом для работы мышц, когда поступление кислорода из крови ограничено. Миоглобина особенно много у морских млекопитающих и ныряющих птиц – китов, тюленей и моржей, перелетных птиц – гусей и уток. У человека в мышцах также есть этот белок, однако, конечно, его содержание значительно меньше, чем у водных животных.


Пришелицы из средней и центральной частей Северной Америки, в 30-х годах прошлого столетия ондатры освоились в Советском Союзе. Активно размножаясь, млекопитающие заселили сотни участков вплоть до Дальнего Востока. Сейчас милых зверьков можно встретить практически по всей Евразии. Исключением становятся лишь северные области Средней и Восточной Сибири, Камчатка и восток Чукотки.


Фото Алины Урусовой

09:02
В Волгограде студентка вуза сожгла две полицейские машиныСмотреть фотографии
08:51
Билайн в Волгоградской области запустил новую социальную скидку на связьСмотреть фотографии
07:54
Ставка на сбережение: волгоградцы в 2025 году массово вложились в банковские депозитыСмотреть фотографии
07:47
В Волгограде генерал-майор полиции Дмитрий Свинов впервые отчитается перед депутатамиСмотреть фотографии
07:45
В Волгограде мужчина расстрелял иномарку из автомата КалашниковаСмотреть фотографии
07:40
Волгоградка госпитализирована после пожара в четырёхэтажном домеСмотреть фотографии
07:38
Экс-судья Верховного суда Момотов пытается вернуть себе отели Marton в ВолгоградеСмотреть фотографии
07:28
Милующаяся под дождем пара ондатр попала в объектив волгоградского фотографаСмотреть фотографии
07:24
В Ростове вспоминают погибших в авиакатастрофе самолета FlydubaiСмотреть фотографии
06:41
В Волжском засняли наезд маршрутки на школьника у городской гимназииСмотреть фотографииCмотреть видео
06:13
Экосовет оценит нанесенный сайгаками ущерб волгоградским аграриямСмотреть фотографии
05:44
В Волгограде задержали дрифтера за трюки на площадиСмотреть фотографииCмотреть видео
05:23
На реках Волгоградской области продолжается рост уровня водыСмотреть фотографии
05:07
Цены на помидоры и яйца продолжили взлет в ВолгоградеСмотреть фотографии
04:52
Волгоградским педагогам допобразования предлагают удлинить отпускСмотреть фотографии
04:28
Гидрометцентр увидел опасность в туманном мареве над ВолгоградомСмотреть фотографии
04:00
Героя СВО Степана Малащенко похоронят в Волгоградской областиСмотреть фотографии
03:38
Отбой беспилотной угрозы объявили в Волгоградской областиСмотреть фотографии
03:15
Бензин и дизтопливо растут в цене в Волгоградской областиСмотреть фотографии
02:53
Угроза налета БПЛА сохраняется в Волгоградской области 19 мартаСмотреть фотографии
18:41
В Ростовской области пожары унесли жизни двоих пенсионеровСмотреть фотографии
18:08
Триумф волгоградских пловцов: яркие победы на чемпионате ЮФО и СКФОСмотреть фотографии
17:50
В Волгограде засняли обрушение потолка в лицее №11Смотреть фотографии
17:11
Похоронил бизнес? Ремонт машины обернулся для волгоградки потерей денег и нервовСмотреть фотографии
16:49
Отправленная на пенсию цирковая медведица поселилась в волгоградском зооцентреСмотреть фотографии
16:24
Под Волгоградом отстреляют держащую в страхе село стаю шакаловСмотреть фотографии
15:50
Волжанину грозит двухлетний срок за смертельный толчок незнакомца у входной двериСмотреть фотографии
15:12
Волгоградские значкисты выстроились в цифру 243Смотреть фотографии
14:50
Однопартийцы решат политическую судьбу «отличившегося» экс-депутата КоротковаСмотреть фотографии
14:44
Степень озеленения городов назвали в ВолгоградстатеСмотреть фотографии
 