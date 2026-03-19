



Пара нахохлившихся и согревающих друг друга во время дождя ондатр попала в объектив волгоградского фотографа-натуралиста. Пугливые, а от того не жалующие повышенного внимания зверьки в этот раз не отказались от очаровательной «семейной» фотосессии.

- В Волгоградской области ондатры – вовсе не редкость. Но из-за своей пугливости они так редко подпускают к себе человека, что сфотографировать их – значит, поймать удачу за хвост, - делится впечатлениями биолог и фотограф Алина Урусова. – Эту милующуюся под дождем парочку я встретила на Сарпинском.





Скрываясь от незваных гостей, упитанные грызуны с густым и непромокаемым мехом, могут нырнуть в ближайший водоем и на время задержать дыхание под водой.

- В таких условиях неизбежен дефицит кислорода, поэтому в мышцах водных животных повышен миоглобин – белок, связывающий кислород и служащий его запасом для работы мышц, когда поступление кислорода из крови ограничено. Миоглобина особенно много у морских млекопитающих и ныряющих птиц – китов, тюленей и моржей, перелетных птиц – гусей и уток. У человека в мышцах также есть этот белок, однако, конечно, его содержание значительно меньше, чем у водных животных.





Пришелицы из средней и центральной частей Северной Америки, в 30-х годах прошлого столетия ондатры освоились в Советском Союзе. Активно размножаясь, млекопитающие заселили сотни участков вплоть до Дальнего Востока. Сейчас милых зверьков можно встретить практически по всей Евразии. Исключением становятся лишь северные области Средней и Восточной Сибири, Камчатка и восток Чукотки.





