Волгоградец лишился авто бизнес-класса за 961 штраф





Житель Волгоградской области лишился седана бизнес-класса из-за 961 штрафа ГАИ. Владелец Toyota Camry отказался выплачивать долг добровольно, что и привело к конфискации авто.

Средств на банковских счетах он не хранил, принадлежащий ему автомобиль скрывал, но сотрудникам регионального ГУФССП удалось установить местонахождение транспортного средства. Иномарку изъяли и отправили на реализацию. Поступившие от продажи средства в размере 1 млн рублей были перечислены в счет долга.

Однако нарушителю предстоит выплатить еще 500 тысяч рублей в счет долга.