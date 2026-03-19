Волгоградским педагогам допобразования предлагают удлинить отпуск

Вопрос о продолжительности отпуска для педагогов дополнительного образования в Волгоградской области и других регионов России был поднят на Форуме трудящихся женщин Федерации независимых профсоюзов России.

Как сообщил «Российской газете» глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, в Минтруд уже направлено письмо с предложением об увеличении ежегодного отпуска для таких работников до 56 дней.

В случае положительного решения отпуск увеличат большинству сотрудников дошкольного звена (воспитателям, музыкальным руководителям), а также педагогам дополнительного образования, включая тренеров-преподавателей. В настоящее время их отпуск составляет 42 календарных дня, тогда как у педагогических работников общеобразовательных, профессиональных и высших учебных заведений, а также организаций дополнительного профессионального образования он составляет 56 дней.





