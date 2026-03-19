Гидрометцентр увидел опасность в туманном мареве над Волгоградом

Желтый уровень погодной опасности сохраняется в Волгограде и области из-за тумана. Гидрометцентр России уточняет, что потенциально опасная погода в регионе продлится до 12 ч. 20 марта.

Волгоградский ЦГМС в свою очередь сообщает, что сегодня в районах Волгоградской области ожидается местами небольшой дождь, туман. Температура днем 7…12 градусов выше нуля, местами до + 14º.

20 марта в Волгограде прогнозирует переменную облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ночью ожидается 2-4 градуса тепла, а днем 10 - 12.

В районах области в пятницу существенных осадков не обещают. Ночью будет от -1 до +4º, днём - от 7 до 12 градусов со знаком «плюс».





