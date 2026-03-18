



В России женщин, которые по каким-либо причинам не планируют ребенка, предложили отправлять к психологу. Такую рекомендацию выдал Минздрав РФ, передает ТАСС с ссылкой на документ.

– При указании «0» на вопрос анамнестической анкеты «Сколько детей Вы бы хотели иметь, включая родившихся?» рекомендовано направить пациентку на консультацию медицинского психолога с целью формирования у нее положительных установок на рождение детей, – говорится в документе, утвержденным Минздравом.

Как уточняется в рекомендациях, оптимальным возрастом для беременности считается от 18 до 35 лет.

