Жительница Волгоградской области осталась без автомобиля, который она решила отремонтировать в мастерской в Волгограде. Как рассказала ИА «Высота 102» Екатерина, она занимается оказанием ритуальных услуг в райцентре Волгоградской области. Микроавтобус Maxus был настоящей рабочей лошадкой, поэтому, когда возникли проблемы с двигателем, его надо было срочно отремонтировать.

По словам Екатерины, контакты владельца автомастерской в Латошинке в Волгограде, где ремонтируют дизельные двигатели, ей посоветовал знакомый. Хозяин мастерской Роман, узнав о проблеме, пообещал помочь. 18 декабря 2025 года он сам приехал к Екатерине и забрал микроавтобус на эвакуаторе.



- За услуги эвакуатора я сразу перевела ему 20 тысяч. Отремонтировать машину он должен был в течение 3-4 недель. Сроки мы обговаривали с ним несколько раз, так как автомобиль мне нужен ежедневно для моей работы. Роман заверял, что все сделает, что прекрасно знает марку машины и ее проблемы. Мы договорились о стоимости ремонта – 200 тысяч рублей. Он потребовал 100 тысяч на запчасти и половину за ремонт. Часть денег я ему перевела, часть отдала наличными на территории его мастерской 19 декабря. Через несколько дней Роман заявил, что совсем забыл про ремонт форсунок. На что ему понадобилось еще 24 тысячи рублей. Эти деньги я ему перевела дополнительно, - рассказала Екатерина.



В течение двух недель после этого женщина не беспокоила Романа, так как, предполагая, что он вовсю работает, не хотела его отвлекать. Автослесарь даже прислал ей видео начала работы. 2 января Екатерина ему позвонила и спросила, как идут дела. На что он, по словам женщины, ответил, что он не в городе, отдыхает, и вернется к работе после праздников, пообещав отдать автомобиль 19 января. Но и после праздников машина не была готова.



- Потом начался какой-то бесконечный кошмар. Сроки снова стали сдвигаться – он сообщал о новых проблемах, которые возникли в ходе ремонта, то говорил, что плохо себя чувствует. Я стала нервничать. Сказала, что сама хочу посмотреть, что с машиной. Приехала 26 января, напомнила ему, что он не отдал мне договор и акт приемки машины. Но в договоре, который мне показали, уже стояла новая дата – как-будто я ему отдала машину 26 января. Я потребовала исправить дату и поставить срок окончания ремонта. Бумажку взяла его жена, ушла куда-то и больше не вернулась. Акт передачи он также мне не отдал. Зато показал какие-то запчасти и заверил, что все уже готово. Пообещал все доделать через 5 дней. Но и через 5 дней машину мне никто не отдал. 21 февраля я снова к нему приехала, он попросил подождать еще до 24 февраля. Заверял, что, если не закончит ремонт, оплатит мне по 10 тысяч рублей за каждый день простоя. Так все происходило до 26 февраля, - продолжила собеседница.







Когда у Екатерины лопнуло терпение, она позвонила Роману и заявила, что забирает автомобиль и потребовала возврата денег. В разговоре он согласился отдать деньги, однако 27 февраля позвонил хозяйке микроавтобуса и сказал, что денег у него нет. А появятся они только 2 марта.

- 2 марта Роман позвонил мне и заверил, что деньги у него и что мне никуда не надо ездить, он их сам мне переведет. Но я ответила, что приеду, так как мне надо забрать машину. После этого он пропал. Когда он, наконец, ответил, то сказал, что якобы к нему едет какой-то человек, который везет деньги. А потом он просто перестал отвечать на звонки! – добавила Екатерина.



Это стало последней каплей – и 2 марта женщина написала заявление в отдел полиции Тракторозаводского района, попросив проверить автослесаря на предмет возможного совершения мошеннических действий.



- К заявлению я приложила расписку, договор, скрины перевода денежных средств, переписок и документы на мою машину. 3 марта автомобиль был изъят полицейскими с его базы. Микроавтобус находился в ужасающем состоянии – он был полуразобран, хотя забирал он машину в собранном состоянии. Не хватало некоторых запчастей, которые он должен был приобрести на мои деньги. Роман это объяснил тем, что коробку передач просто «забыл» доложить, - рассказывает Екатерина.



Женщина снова потребовала вернуть деньги, на что Роман пообещал отдать их 4 марта. Но, как она утверждает, пока получила лишь малую их часть.



- Он мне должен около 250 тысяч рублей – это потраченные деньги на запчасти, штрафы за сорванный ремонт. Но пока вернул только 30 тысяч. Да и как возвращал? Когда я начинала звонить в полицию, спрашивать, как проходит проверка по моему заявлению, после этого он переводил мне, например, 10 тысяч, чтобы, вероятно, создать видимость для правоохранителей, - делится Екатерина.



До настоящего времени деньги, которые Роман получил от Екатерины, ей не возвращены, . Самое печальное, по словам женщины, что автомобиль, который она пыталась отремонтировать у Романа, фактически выведен из строя.



- Я консультировалась в других автомастерских, они были в ужасе, увидев, во что превращена машина после так называемого ремонта. Если кто-то и решится теперь все это разгребать, то это обойдется мне уже в сумму, в 2 раза большую. Этот человек, как это ни грустно звучит, фактически похоронил мой бизнес, - констатирует Екатерина.







Женщина теперь ждет результатов проверки, организованной по ее заявлению.



- Никакой информации о том, как продвигается проверка, у меня нет. Мне также неизвестно, отказали в возбуждении уголовного дела или нет. Если будет отказ, обжалую его в прокуратуре. Буду добиваться возбуждения уголовного дела в отношении этого человека, так как у меня есть информация, что не я одна оказалась в такой ситуации, - продолжила Екатерина.

Корреспондент ИА «Высота 102» связался с Романом и поинтересовался, почему он не выполнил свои обязательства перед Екатериной.



Мужчина сначала заявил, что бросил ремонт из-за неадекватного поведения женщины. По его словам, она оскорбляла его и его детей, а также угрожала. На вопрос, что могло стать причиной такого поведения, как он утверждает, он пояснил, что в процессе ремонта возникли проблемы из-за обнаруженной лопины на двигателе, из-за которой не поднимало давление. Поэтому сроки ремонта пришлось сдвинуть. Но это вызвало недовольство клиентки.



- Когда она стала себя так вести, я решил, что не хочу доделывать. Зачем мне эти проблемы? – заявил он в беседе с корреспондентом.



При это мужчина уверяет, что уже отдал Екатерине 80 тысяч из 180 тысяч. По его словам, именно столько она ему передала. И не смог пояснить, почему он до сих пор не вернул оставшуюся сумму.



Между тем, Екатерина настроена решительно. Сейчас она активно занимается поиском в соцсетях «потерпевших» бывших клиентов Романа.



